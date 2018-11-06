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يبدو واضحا أن الهجمات التي تستهدف موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لم ولن تتوقف، ويبدو أن فضائح الشركة مستمرة بعد أن نشر قراصنة انترنت (هاكرز) 81 ألف محادثة خاصة من حسابات مستخدمي فيسبوك.

وعلى الرغم من نشر هذه المحادثات، الا ان مجموعة القراصنة الهاكرز قالت انها تمكنت من اختراق مراسلات 120 مليون مستخدم لفيسبوك باستخدام ملحقات مضافة على متصفحات، من شركات أخرى، لمراقبة الاتصالات بين مستخدمي فيسبوك.

وفيما يبدو أنه فعل أصبح عاديا وشائعا في فيسبوك أخيراً، فانه يذكر أيضا بحادثة اختراق حسابات 30 مليون مستخدم قبل شهر، مع العلم أن طبيعة الاختراق الأخير مختلفة عن السابق. وينبع الاختلاف من أن أمن فيسبوك هذه المرة لم يكن معرضا للخطر، وفقا لفريق التحقيق التابع لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

فهذه المرة، استخدم القراصنة ملاحق خاصة بمتصفحات الانترنت للوصول الى البيانات، كما أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي بيانات خاصة بالمستخدمين، وانما بسرقة المحادثات فقط.

ومن الاختلاف بين الاختراق الأخير والسابق، أن اختراق نصوص المحادثات الخاصة وقع في كل من أوكرانيا وروسيا وقليل منها استهدف محادثات مستخدمين في بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى، في حين أن الاختراق السابق استهدف بيانات المستخدمين الأميركيين فقط.

وقال المسؤول التنفيذي في فيسبوك ان شركته اتصلت بالشركة المنتجة للملحق وطالبتها بمنع تحميله أو اضافته الى متصفحات الانترنت، كما اتصلت بالسلطات المعنية في الدول التي تم اختراق المحادثات فيها من أجل اغلاق المواقع التي تعرض نصوص المحادثات الخاصة المسروقة. أما الملحق فيمكن اضافته الى متصفحات سفاري وفايرفوكس وكروم بحسب ما ذكر موقع «تيك رادار» على الانترنت.

