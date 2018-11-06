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القاهرة- النهار: ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المذيعة منى العراقي و3 من معدي برنامجها الذي تقدمه على شاشة احدى الفضائيات المصرية.

ووفق ما ذكر مصدر أمني مسؤول فقد تم القاء القبض على المذيعة تمهيداً لعرضها على النيابة العامة، والتحقيق معها في بلاغ تقدمت به سيدة تتهم المذيعة باغرائها بالمال نظير خطف أحد الأطفال وتسليمه اليها.

من جانبه، قال أحمد حمزة البحيري محامي المذيعة انه يتابع الواقعة ولا يعلم شيئاً عن تفاصيلها مؤكداً أنه تم التحفظ عليها، وفريق العمل الخاص بها بقسم شرطة الأزبكية. وأضاف أنه تم عرض المذيعة وفريق العمل على النيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من اتهامات. وكانت واقعة مماثلة قد حدثت للمذيعة المصرية ريهام سعيد حيث اتهمتها النيابة العامة بالتحريض على خطف أطفال لاعداد «حلقة نارية» من برنامجها الذي كان يذاع على احدى الفضائيات.

وتبين من التحقيقات أن فريق الاعداد اتفق مع شاب على علاقة بعصابات لخطف الأطفال من أجل خطف طفلين مقابل 150 ألف جنيه لكل طفل، ثم يقوم البرنامج باعادتهما لأسرتيهما وتحقيق رواج كبير له وزيادة نسب مشاهدته.

وعقب احالتها للمحاكمة قضت محكمة الجنايات ببراءة المذيعة وعدد من فريق اعداد برنامجها من تهمة خطف الأطفال والاتجار في البشر وقضت بحبس آخرين لثبوت تورطهم.

