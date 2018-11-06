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الوفيات


ناصر سالم شلاش المنزل، 59 عاماً، شيع، الرجال: خيطان الجنوبي، ق1، ش148، م17، ت: 66222138، النساء: الرحاب، ق2، ش102، م20، ت: 99772611
باسمه جمعه عبدالله الشطي، 54 عاماً، شيعت، الرميثية، ق9، ش93، م16، ت: 66712889، 25612171
ناصر فهد محمد ناصر، 71 عاماً، شيع، الروضة، ق1، ش15، م17، ت: 96000052
طيبه شاكر طه المغربي، 31 عاماً، شيعت، النساء: الصليبخات، ق2، ش103، ج3، م5، ت: 66405323
ليلى اكبر عوض علي، زوجة عدنان عبدالعزيز عبداللطيف الحسن، 70 عاماً، شيعت، الرجال: الصديق، ق6، ش603، م366، ت: 66336869، النساء: الرميثية، ق4، شارع مالك بن انس، ج44، م5، حسينية أم الصادق (العصر فقط)
إنا لله وإنا إليه راجعون


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