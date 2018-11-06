الأولى

مطار الكويت الدولي هو عنوان الديرة ومرآتها، وهو أول ما تقع عليه عيون القادمين من أبناء الدول الأخرى سواء كانوا مسؤولين أو زائرين أو سائحين، ومن ثم يجب أن يكون دائماً في أبهى صورة، لا من ناحية المبنى وما يضمه من خدمات فحسب، بل قبل ذلك وبعده من ناحية المعنى والكوادر الوطنية المخلصة المشرِّفة التي يزخر بها البلد في كل المجالات.

لقد كان المطار - ولايزال- يضم ثلة من الأمنيين الأكفاء الذين يرى فيهم الزائرون بمختلف جنسياتهم وأقدارهم شهامة ونبل وأمانة وصدق أهل الكويت، من خلال المعاملة الحسنة، والاستقبال المتميز، والتنافس الشريف في إظهار معدن الكويتيين الأصيل، وما جبلوا عليه من اكرام الضيف، ونجدة الملهوف، ومساعدة المحتاج.

كل ذلك وغيره من مكارم الأخلاق، عرفت به الكويت اقليمياً ودولياً، وعُرِف به أهلها الأوفياء الطيبون في الداخل والخارج، فضلاً عن المنافذ الحدودية المختلفة، وذلك على مر الأيام والعصور.

ولكن ما حدث مؤخراً من اعتداء أحد الأمنيين من غير ذوي الخبرة والتجارب على زائرة قادمة من كوريا الجنوبية يمثل نقطة سوداء في ثوب الكويت الأبيض، ويسيء إلى سمعتها، وينقل عنها إلى الآخرين صورة غير حقيقية، ما يولد انطباعاً غير صحيح لدى الأجانب.

صحيح إن الحادثة فردية، وصحيح أيضاً انّ الأغلبية الساحقة من إخواننا وابنائنا العاملين في إدارة أمن المطار نماذج تحتذى في الأمانة والعفاف وفي سائر محاسن الأخلاق، لكنّ الصحيح أيضاً أن كوب الحليب تعكره قطرة المداد، وأنّ رائحة المسك تضيِّعها رائحة الجيف، ولا تبقي لها أثراً.

إِن الكويت اليوم، تستحق منا جميعاً أن نغار على سمعتها، ونعمل من أجل رفعتها، ونذبُّ عنها كلَّ منقصة ولو كانت صغيرة، خصوصاً في ظل انتشار وسائل التواصل التي تضخم الصغائر وتنفخ في مستصغر الشرر.

من أجل ذلك نأمل من القائمين على إدارة أمن المطار، الذين نعلم حرصهم الكبير على الكويت والكويتيين ألا تضم إليها، وألا يعمل فيها سوى ذوي الخبرة المدربين على كيفية التعامل الحسن مع ضيوف الديرة سواء كانوا صغاراً أم كباراً، كما نأمل منهم أن ينظموا لمنتسبي الإدارة دورات تدريبية بين الفترة والأخرى لصقل قدراتهم وتعزيز إمكاناتهم في حسن معاملة الضيوف، ومقابلة الزائرين.

وليس من شك في ان تلك الدعوة لا تحمل أي طعن في الخريجين الجدد، ولا تقلل من كفاءتهم، بل هي دعوة لإعدادهم الإعداد الأمثل قبل إلحاقهم بالعمل في أمن المطار الذي هو كما قلنا واجهة البلد والنقطة الأولى التي يراها القادمون، والمحطة الأخيرة التي يبصرها المغادرون. بقي أن نؤكد أن الحادثة الأخيرة التي استنكرها وندد بها كل الكويتيين يجب ألا تمر مرور الكرام، وأن يلقى من أقدم عليها وقام بها ما يستحقه من عقاب وجزاء ليكون عبرة لغيره من ضعاف النفوس الذين تغلب عليهم شهواتهم فيكونون سببا في الاساءة للكويت وأهل الكويت.

إن البلد مقبل على نهضة شاملة تحملها رؤية سياسية وتنموية ثاقبة يتحدث عنها القاصي والداني، ومن ثم فإن من واجبنا اقتلاع اية معوقات تحول دون تحقيقها، ومن ابرز تلك المعوقات السلوك السيئ الدخيل الذي يرفضه ويأباه كل الكويتيين.