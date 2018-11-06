الأولى

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة احلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017/2018.

وقال الجسار لـ (كونا) امس: إنه جار اتخاذ ذات الاجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية بعد اعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية، مع اعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات. وأوضح أنه ستتم بعد ذلك مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018/2019) اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل على أن يتم الغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية 2019/2020. وذكر أنه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التوظيف المركزي في الوزارات والادارات الحكومية، وفي اطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات، يتم توفير الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المختلفة لتسكينها بشكل دائم، وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه يتم كذلك اصدار دفعات من المرشحين كلما توفرت احتياجات وظيفية تتناسب مع طلبات كل جهة حكومية.

واشار الى أن هناك أيضا برنامجا لتهيئة المعينين الجدد ادارياً وفنيا لتقبل الوضع الوظيفي والتعايش مع بيئة العمل. وقال: ان الديوان قام بمتابعة وتنفيذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وذلك بعدد (3140) وظيفة من اجمالي القوى العمالة لجميع الجهات الحكومية.

ولفت الى أنه تم تخفيض تلك الأعداد من ميزانية الباب الأول في جميع الجهات الحكومية عن السنة المالية (2017/2018) اعتبارا من الأول من يوليو الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأوضح أن تلك الشواغر في قوة العمالة لكل الجهات يتم ملؤها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي، ثم الترشح واستكمال اجراءات التعيين اللازمة وفقا للمقرر قانونا بهذا الشأن.

وقال ان جميع الجهات الحكومية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية ملتزمة بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها حتى الوصول بعد خمس سنوات من بدء الخطة بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية الى النسب المئوية المحددة.

وأوضح الجسار أنه تم تحديد نسب التكويت في الوظائف الحكومية على نحو تفصيلي بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2017) وقد تم فعليا تنفيذ النسب المستهدفة وفقا لما تم بيانه عن السنة المالية (2017/2018) وجار اتخاذ ذات الاجراءات عن السنة المالية 2018/2019. وأوضح أنه بموجب قانون الاحلال تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن التي سيتم تكويتها بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية.

ولفت الى أن تنفيذ خطة التوظيف والاحلال تتم على عدة مراحل ووفق جدول زمني موضوع في خطوة لتوفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.

وقال ان الخطة تقوم على محورين رئيسيين هما توفير وظائف جديدة كاحدى نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة، وملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية الاحلال التي تقوم بها الدولة.

وختم بقوله أن خطة الاحلال تهدف الى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين اضافة الى تعيين أعداد كبيرة منهم محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.