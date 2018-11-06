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دعوة رئيس ديوان المحاسبة لحضور اجتماع مجلس الوزراء


في إطار جهوده لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد قرر مجلس الوزراء توجيه دعوة إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة لحضور اجتماع المجلس القادم لمناقشة تقرير الديوان للسنة المالية 2017/2018 والذي بحثه المجلس في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. ومن المقرر أن يبحث المجلس مع رئيس الديوان تفاصيل الملاحظات والتوصيات التي انتهى إليها التقرير وبحث السبل الكفيلة لرفع كفاءة العمل المالي في الجهات الحكومية وتلافي ملاحظات الديوان. وكان مجلس الوزراء قد أكد التزام الحكومة بنهجها الثابت في علاقاتها مع الدول متمسكة بكيان مجلس التعاون الخليجي ودعمه.


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