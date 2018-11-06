الأولى

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري ادراك اللجنة الرسائل العميقة التي شكلها النطق السامي عن وجود ازمات إقليمية تكاد تعصف بالمنطقة.

وافاد بأن اعضاء اللجنة سيكونون ذراعا مساندا للمساعي التي يقوم بها صاحب السمو لرأب الصدع الخليجي. وقال الكندري: اتفق اعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل دورها في الشق المتعلق بالعلاقات الخارجية، وكذلك متابعة ملف البعثات الدبلوماسية في الخارج ومدى فاعليتها، خصوصا ما يتعلق بتوظيف الكويتيين وزيادة عددهم في البعثات الدبلوماسية ومدى فاعلية تلك البعثات في مواجهة المشاكل التي قد تحدث للكويتيين في الخارج.

وكانت اللجنة زكت النائب الكندري رئيسا والنائب عبدالله فهاد مقررا بحضور اربعة من اعضائها الخمسة.

من جانب آخر، اجتمع النواب خالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط وعمر الطبطبائي في مكتب النائب الحميدي السبيعي، للتباحث بشأن آخر الأحداث السياسية المحلية والدفع بالقوانين الشعبية لترى خلال دور الانعقاد الحالي. وقالت مصادر ان الاجتماع تم من اجل تكثيف دور المجتمعين في المرحلة المقبلة، في الجانبين التشريعي والرقابي، خصوصا لاقرار قانون خفض سن التقاعد.

ولفتت الى ان الاسبوع المقبل سيشهد تكثيفا للجهود من اجل العفو الخاص عن المحكومين في قضية دخول المجلس، ومن بينهم النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، مشيرة الى ان هناك تحركات لطلب لقاء القيادة السياسية.