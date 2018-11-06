الأولى

عواصم- الوكالات: حددت واشنطن لإيران خيارين، بين تغيير سلوكها أو مواجهة انهيار اقتصادي، فيما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية أمس حيز التنفيذ، مستهدفة خصوصا قطاعي النفط والتمويل؛ وهي ما اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العقوبات الأكثر صرامة في التاريخ، مشيرا الى أن إيران بدت على وشك السيطرة على الشرق الاوسط قبل تسلمه الرئاسة وهو ما تغير بسرعة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران يمكنها أن تتغير أو سوف تشهد انهيارا اقتصاديا. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي امس بعد إعادة فرض الولايات المتحدة الأميركية لعقوبات كانت مفروضة على إيران، أن أميركا سوف تعاقب كل من يقوم بأعمال تجارية مع إيران.

وقال بومبيو،إن كثيراً من الأوروبيين يدعمون ما نقوم به تجاه إيران. وتابع خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن السعودية تقدم دعماً كبيراً في مواجهة الإرهاب، بينما تزعزع إيران استقرار المنطقة. واعتبر بومبيو أن الاتفاق النووي مع إيران لم يمنع تدخلاتها في دول المنطقة.

من جهته، قال منوشين سنعمل على ضمان حصول الإيرانيين على المواد الإنسانية. وأضاف أن إيران ستظل معزولة دولياً حتى تغير من سلوكها. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ امس حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات. كما تهدف الإدارة الأميركية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر. واعلنت بومبيو امس اضافة الخطوط الجوية الايرانية الى قائمة العقوبات

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف العقوبات الاقتصادية الأميركية الاخيرة على إيران بأنها الأكثر صرامة في تاريخ أميركا، مشيرا إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده لكن الأمور تغيرت مؤخرا. وقال ترامب لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ بداية عهدي إذا عدتم إلى اليوم الذي سبق تسلمي للمنصب سترون أن إيران بدت وكأنها على وشك السيطرة على الشرق الأوسط وأشار إلى أن الوضع تغير بسرعة وأضاف قائلا الآن لا أحد يتحدث عن ذلك.

في المقابل أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الجمهورية الاسلامية ستلتف بفخر على العقوبات واضاف في خطاب متلفز أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لانها تخالف القوانين الدولية. وقال روحاني نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة لا أعتقد أنه في تاريخ أميركا دخل شخص إلى البيت الابيض وهو يخالف الى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية.

وقال روحاني يواصلون توجيه تلك الرسائل إلينا ويطلبون الجلوس للتفاوض التفاوض من أجل ماذا؟. وتابع الرئيس الإيراني عليكم أولا الالتزام بالمفاوضات التي أنجزت لكي يكون هناك أسس للمفاوضات المقبلة واضاف سنبيع ونصدر النفط مهما كلف الأمر.ورأى أن إعفاء الإدارة الأميركية لبعض الدول من العقوبات دليل على انتصار إيران السياسي.