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عواصم - الوكالات: أكد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك امس رفض قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، فيما اكدت الصين أن تعاملاتها التجارية مع طهران ستتواصل وحذرت موسكو من ان الاقتصاد الأميركي هو ما سيتضرر في نهاية الأمر.

وجاء في بيان صدر امس ان الرباعي الاوروبي سيسعى لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران وأضاف «هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231». الى ذلك قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في مؤتمر صحافي خلال زيارته للصين إن الولايات المتحدة تفرض العقوبات ضد دول أخرى من أجل خنق المنافسة، مشيرا الى أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتضرر في نهاية المطاف جراء ذلك.

من جهتها نددت الصين امس بالعقوبات الاميركية الجديدة ووعدت بمواصلة العلاقات التجارية الثنائية مع الجمهورية الاسلامية وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ في تصريح صحافي إن «الصين تعارض العقوبات الاحادية الجانب».