الأولى

بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية بالتكليف اللواء جمال الصايغ مشروع توحيد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة لدى «الجهاز» و«الداخلية» بغية تسهيل إجراءاتها ومعاملاتها. وقال «الجهاز المركزي» في بيان صحافي امس إن الفضالة والصايغ اتفقا خلال اجتماع عقد بمقر الجهاز على اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز أيا كانت البيانات المدونة عليها. وأضاف أن الطرفين اتفقا أيضا على تسريع آلية إصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية من حملة بطاقات الجهاز المركزي والتي بلغت 2044 رخصة في العام 2017.

