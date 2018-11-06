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أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن نسبة الإنجاز في أعمال مشروع إنشاء وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد - وصلة الدوحة بلغت 97?2 % وأنه سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.

وقال المدير العام للهيئة أحمد الحصان امس إن المشروع يستهدف ربط منطقة الدوحة بمنطقة الشويخ وجسر الشيخ جابر الرئيسي بغية تخفيف الازدحام المروري فضلا عن استكمال منظومة الطرق بالبلاد. وأضاف أن أعمال المشروع تتضمن الطريق البري وطوله 4?7 كيلومترات ويشمل 5 جسور علوية بطول 725 مترا، والجسر البحري وطوله 7?7 كيلومترات، موضحا أنه يشمل 3 حارات مرورية وحارة للأمان في كل اتجاه بكلفة 165?7 مليون دينار.

وأوضح أن الجسر البحري يبدأ من ميناء الشويخ (المنطقة الحرة) ويعبر جون الكويت غربا ويمر بجانب جزيرة أم النمل ليصل إلى منطقة الدوحة ثم يربط بطريق الدوحة السريع.

وأفاد بأن الجسر تم تصميمه وفقا للمواصفات الفنية لوزارة الأشغال ليكون عمره الافتراضي 100 عام، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بخبرات محلية وعالمية. وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق وضع خطة لتنفيذ 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية بغية تسهيل الحركة المرورية، مشيرة إلى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار لهذه المشاريع.