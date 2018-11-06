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قال آمر القوة الجوية في الجيش اللواء الركن طيار عدنان الفضلي «ان الجيش سيتسلم الدفعة الأولى من طائرات (يوروفايتر) المقاتلة أوروبية الصنع في الربع الاخير من عام 2020» مشيرا الى أن اجمالي عدد الطائرات التي سيتسلمها يبلغ 28 طائرة.

وأضاف في تصريح للصحافيين عقب مشاركته بحفل السفارة الايطالية بمناسبة عيد القوات المسلحة اول من امس أن وفدا من الجيش زار مواقع التصنيع، واطلع على مراحل الانتاج في مختلف الدول الأوروبية التي تصنع مثل هذا النوع من الطائرات. وحول العلاقات الثنائية مع ايطاليا أوضح أن التعاون العسكري بين البلدين يدخل ضمن العلاقات الثابتة والمتجذرة بينهما، لافتا الى موقف ايطاليا المشرف والمناصر للحق الكويتي ابان الغزو العراقي الغاشم عام 1990. وأشار الى وجود عقود عسكرية مع ايطاليا بالاضافة الى التنسيق العالي في مجال التدريب حيث يوجد طلبة عسكريون من الكويت يتدربون كطيارين وفي القوات البحرية، منوها بتميز الجانب الايطالي في هذا المجال. وعن جهوزية القوة الجوية أفاد الفضلي بأن القوة على أتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ ولحماية الاجواء الكويتية من اي أخطار محتملة.

ولفت الى مشاركة الكويت في المناورات التي اجريت مؤخرا في سلطنة عمان كمراقب وذلك للتكامل الدفاعي في منطقة الخليج، وكذلك في المناورات التي تجرى في الاسكندرية بجمهورية مصر العربية.