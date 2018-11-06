الأولى

فيما نفت وزارة الصحة كل ما نشر في عدد النهار الصادر اول من أمس عن ان فاتورة علاج الكويتيين في الخارج وصلت، خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2018، الى نحو 3?5 مليارات دولار، لتتجاوز ضعف الميزانية المخصصة لهذا البند خلال العام باكمله.

تؤكد النهار ان كلفة الفاتورة جاءت بواقع 2?5 مليار دولار لتغطية العلاج والاقامة في المستشفيات، وان هناك نحو مليار دولار لتغطية تكاليف التأمين الصحي لجميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج على نفقة الجهات الحكومية.

ووفقا للتقرير المرسل من وزارة الصحة الى وزارة المالية لتقدير الميزانية واعتماد المصروفات فإن الارتفاع جاء للاسباب التالية: ارتفاع كلفة الاقامة في المستشفيات واجور العلاج، فضلا عن ارتفاع قيمة الادوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر وهو الامر الذي ترتبت عليه الزيادة في المصروفات.

وتدعو النهار وزارة الصحة الى تقديم بيان تفصيلي بالمصروفات للتسعة اشهر الماضية بشفافية ووضوح ليتعرف المواطن على حقيقة المصروفات في هذا الشأن.