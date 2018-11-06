الأولى

الرياض- د. ب. أ: أكد رئيس وفد السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بندر العيبان أن المملكة لم تمنع أي مسلم من أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة، مشيرا إلى أن بلاده كفلت حرية الرأي من خلال مساحات التعبير الإعلامية.

وقال العيبان، خلال كلمة السعودية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء مناقشة تقرير المملكة الثالث الخاص بالاستعراض الدوري الشامل أمس، إنَّ المملكة مكَّنت المسلمين من الحج والعمرة دون تمييز أو عنصرية، وأضاف أنَّ المملكة تُثمن الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. وقال العيبان إنَّ المملكة اتخذت عدة تدابير لحماية الطفل، تتمثّل في «إصدار نظامي حماية الطفل والأحداث، وإنشاء خطّ هاتفي مجاني وموحَّد لدعم الأطفال دون الثامنة عشرة» . وأكد، أنَّ النيابة العامة بالمملكة تضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق، وتعمم على أعضائها التقيد بتضمين أوراق القضية ما يفيد تعريف المتهم بحقوقه، وتضمين قرارات الاتهام المفاهيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان؛ وذلك لتعزيز العدالة الجنائية.

وأوضح العيبان أنَّ حقوق المرأة وتمكينها أكثر المجالات نصيبًا من الإصلاح والتطوير خلال المدة التي يغطيها التقرير، مُدللًا على ذلك بكمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق ونتائجها. ونوَّه، إلى أنه صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لحماية المال العام، واجتثاث الفساد العائق للخطط التنموية للدولة. وشدّد رئيس وفد السعودية على انسجام جميع العمليات العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن انسجامًا تامًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني.