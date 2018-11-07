الأزمنة و الأمكنة

العنوان غريب، ولكن الأغرب منه هو الحدث الذي صَحِبَهُ، فهذا الموضوع الذي أجعله الآن بين يدي قارئه، موضوع جدير بالقراءة، وجدير بالتأمل.

سبق لي أن قدّمت في يوم الجمعة الموافق لليوم السابع عشر من شهر أغسطس لهذه السَّنة مقالاً بعنوان «في الطريق إلى الإسلام»، وكان مقالاً واسعاً تناولت فيه ذكر الطريق الذي سلكه أبو بكر روبن الأسترالي الجنسية، فأوصله إلى الإسلام، ولم يعد مسلماً فقط يؤدي الفروض ويسير كما يسير المسلمون ولكنه صار داعية يتحدث عن الإسلام وهدايته في كل مكان. ولقد أعجبني حديثه وهو يتحدث، ثم واصلت القراءة عنه، وسعدت جداً بما وجدته من تجاوُبٍ مع مقالي المذكور وبخاصة عندما قمت بالربط بين ما شعر به روبن، وما ورد في أسباب نزول الآية الكريمة التي أوصلته إلى اليقين.

وانفتح لي بذلك باب وجدته مهماً، وهو باب البحث عن أولئك المهتدين الذين استدلوا بعقولهم وبقلوبهم إلى الإسلام، وبخاصة الغربيين منهم الذين عزموا على الدخول في حظيرة هذا الدين القويم قبل أن يدلهم عليه أحد من الناس إذ يبدو من تتبع خبرهم أنهم اتجهوا بعد تجربة إنسانية عظيمة إلى الدين الحنيف واستدلوا عليه بقلوبهم وعقولهم، ثم ذهبوا بعد ذلك لكي يزدادوا معرفة به، فكان ذلك في المساجد المقامة في بلادهم حيث وجدوا ما جعلهم يطمئنون إلى اختيارهم ويعرفون أنهم ساروا على طريق سليم هو الذي سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المحجة البيضاء».

وفي خلال هذه الفترة التي شغل بالي فيها هذا الأمر المهم وجدت رجلاً آخر استدل إلى ما استدل عليه أبوبكر روبن، فأسلم وحَسُنَ إسلامه مثله، هذا الرجل هو الدكتور جيفري لانج الأمريكي الجنسية الذي كان أستاذاً للرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية استمعت إليه وهو يتحدث عن التفاته إلى الإسلام باعتباره ديناً يرد على كافة تساؤلاته، وباعتباره يقدم حلولاً لكثير من مشكلات الحياة، ولأنه يجمع المسلمين على المحبة، ويشرح صدورهم للقيام بكل ما هو واجب عليهم تجاه أنفسهم، وتجاه مجتمعهم مع الإخلاص لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

بعد أن أسلم هذا الرجل، وأمضى فترة من الزمن أتيحت له الفرصة لقضاء سنتين في المملكة العربية السعودية لكي يؤدي عملاً ما، وفي هذه الفترة وجد كثيرين ممن يحيط به من المهتمين به، وبالنشاط المتعلق بنشر الإسلام يتساءلون عن الطريق الذي سلكه فأوصله إلى الإسلام.

ولذا فقد أَلَّفَ كتاباً يشرح فيه تجربتَهُ، ويقدّمها للناس جميعاً، هذا هو كتاب: «حتى الملائكة يسألون» وهو العنوان الذي اخترناه عنواناً لمقالنا هذا وسوف يتبيّن سبب اختيار الدكتور لانج لهذا العنوان لكتابه فيما يلي من حديثنا.

ولم يكن هذا الكتاب هو الأول من بين مؤلفاته فقد أَلَّفَ قَبله كتاباً عنوانه: «الصراع من أجل الإسلام»، قال عنه أحد المهتمين:

«ولقد دهشت عندما أدركت أن هذا الكتاب ذو مغزى عظيم جدّاً، وقد كُتب بشكل رائع وعملي، على غير ما يتوقعه المرء من مدرس رياضيات».

وأضاف إلى ذلك قوله:

«نعم لقد كان الكتاب وصفاً مفعماً بالحيوية للطريقة التي شعر بها جيفري لانج، وهو يصطرع من الداخل، بالانجذاب بلا مقاومة إلى الإسلام».

وامتدح الرجل طريقة جيفري في البحث والكتابة ومتابعة موضوعه بكل عناية واهتمام، فقال:

«قدّم الكتاب - أيضاً - موقفاً منطقياً ذا أرضية صُلْبَةٍ لجميع الأمريكيين الآخرين الذين يَتَطَلَّبُون بحثاً عقلانياً، وتفكيراً عميقاً قبل الامتثال والخضوع لدعوة الله، شأنهم في ذلك شأن جيفري».

****

إذن فإن حديثنا سوف يكون منصباً على الكتاب الثاني من كتبه وهو: «حتى الملائكة يسألون».

ولقد تحدث في مقدمة هذا الكتاب عن أوضاع المسلمين في أمريكا، وأوضاع من أسلم ثم عاد إلى الردة بعد ذلك لأسباب ذكرها. وقال: «إن السبيل الذي سوف نسلكه للوصول إلى ما نريد، هو القرآن، فهو دليلنا إلى ذلك، والقرآن هو المصدر الرئيسي للهداية، والبوصلة الروحية لبلايين المسلمين، وفي مقدمتهم المسلمون الجدد».

كان ما مر هو الفصل الأول من الكتاب، وهو المقدمة في الوقت نفسه، ويبدؤها بعنوان جانبي هو: مداخل لفهم القرآن. وهو يتحدث في هذا الشأن حديث القارئ لكتاب الله عز وجل المتأمل في معانيه، وهو يرى من ذلك ما يلي:

- إن لغة القرآن لا بد أن تكون لغة بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تعكس العادات المادية والاجتماعية والدينية والفكرية لعرب القرن السابع الميلادي.

- ذكر أن بعض آيات القرآن الكريم أو محتوياتها تفهم عن طريق ما ترمي إليه من رمز، وذلك من أجل تقريبها لأذهان الناس قديماً وحديثاً.

- صحيح أن بعض ما ورد في القرآن من وصف لبعض الدلالات يحمل شَبَهاً رائعاً لبعض الكشفيات العلمية الحديثة، وأن هذه الدلالات تتوافق جميعها مع العلم بشكل تام، ولكن جزءاً من سبب ذلك كله قد يخالف محاولات بعض المسلمين إخضاع القرآن للتحليل العلمي، فهو أبعد من ذلك إنه كتاب الله وكفى.

- أخذ بعد ذلك بالحديث عن القرآن الكريم مبتدءاً بسورة الفاتحة، فذكر ما فيها من الدلائل، وما فيها للمسلمين من الهدْي، ثم انتقل إلى سورة البقرة واعتبرها استجابة للدعاء الذي ورد في آخر سورة الفاتحة.

ولعلنا نلاحظ أنه على بيّنة واضحة من أقوال المفسرين الذين فسّروا القرآن الكريم، ونجد ذلك منشوراً بيننا، وهذا ولا شك ما جعله يبذل جهداً كبيراً في تحقيق غايته التي سعى من أجلها إلى توضيح موقفه الذي أوصله إلى الإسلام.

- نبهنا جيفري لانج عندما وصل إلى الآية رقم (30) من سورة البقرة إلى أننا ينبغي أن نتابع قراءة هذه الآية ببطء وتدبُّر، فقد أوصى قدماء المفسرين بذلك وهم يرون اننا ينبغي أن نتدبرها بعقولنا وقلوبنا كلمة كلمة وحرفاً حرفاً، ونص هذه الآية هو:

«وإذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعلُ فيها من يُفْسدُ فيها، ويسفك الدماء، ونحن نُسَبِّح بحمدك ونقدّس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون».

- يذكر جيفري لانج أن المشهد الذي تمثله هذه الآية الكريمة كان في الجنة. ولا ندري من أين أتى بذلك ولكنه قاله وكرره أكثر من مرة. ثم استمر في الحديث عن سؤال الملائكة وما قاله الله سبحانه لهم، وكان الرد الإلهي مسكتاً فقد «علّم آدم الأسماء كُلَّها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء».

- مضى في حديث طويل أنهاه بالصورة التي كان عليها آدم وحواء في الجنّة ثم ما حدث لهما مما أدّى إلى هبوطهما إلى الأرض وعمارتها، ولكن المؤلف لم يبين لنا من هم اصحاب الأسماء الذين سأل الله عنهم ملائكته؟

- وهذا السؤال من أهم ما جرى ذكره في الكويت في إحدى زيارات شيخنا الأستاذ محمود محمد شاكر، فقد بَيْنَهُ لنا، ونحن مجموعة من تلاميذه نحيط به فقال:

- إن الله سبحانه وتعالى عرض على الملائكة جميع أولاد آدم من أنبياء ورجال علم وأصحاب مكانة، فسألهم عن أسمائهم، فقالوا: «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم».

وكان سبحانه - قد علم آدم جميع هذه الأسماء، ولذا فإنه أمره بإبلاغهم بأسماء هؤلاء ففعل.

- هذا هو سؤال الملائكة الذي أوحى للمؤلف بعنوان كتابه، نذكره هنا للعلم به.

- وهنا عبارة لا بد من إيرادها نقلا عن تفسير ابن كثير للقرآن العظيم، وهي عبارة تتعلّق بقوله تعالى: «إني أعلم ما لا تعلمون»، ذلك أن العلامة ابن كثير قد فسَّر هذا القسم من الآية الكريمة فقال:

«إن الله سبحانه يقول ما معناه: إنني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق الخلائق في الأرض ما لا تعلمون، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل إليهم الرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعُباد، والزهاد والأولياء الأبرار، والمقرّبون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبّون لخالقهم ورسله».

وما أقرب هذا مما قاله شيخنا مما أسلفنا ذكره وإن كان ذلك أكثر إيضاحاً مما جاء به ابن كثير.

- ومرّت فترة على جيفري لانج أَدّى اندماجه فيها بالعمل من أجل الإسلام إلى المبالغة في ذلك لدرجة شعر معها أنه قد صار متجهماً، وكالحا، وضيّق الأٌفق، كما قال.

ولقد أثّر ذلك في مجرى حياته، وأصبح يفكر كثيرا فيما حدث له، وافتقد في هذه الفترة صديقاً له كان قد أسلم قبل فترة قصيرة، ثم انقطع عن المجموعة الإسلامية، ولم يعد يراه، فاضطر للبحث عنه من أجل أن يعرف سبب انقطاعه.

وذهب لفوره إلى منزل ذلك الصديق الذي لم يحسن استقبال صاحبه، ولم يرحب به كما اعتاد في الماضي، وهذا هو ما أثار استغراب لانج حتى ألحَّ عليه سائلاً عن سبب ذلك إلى أن اضطره للإجابة فقال:

- خلال السنوات الثلاث الماضية اعتنقت عدة ديانات، واخيراً عرفت مجموعة من البوذيين فدلُّوني على الدين البوذي، وأعطوني من كتبهم، فاعتنقت ديانتهم، وصرت بعيدا عن ديني السابق (وهو الإسلام).

يقول لانج:

خرجت من شقة صاحبي، وأنا مشغول البال، ولم أتوجَّه إلى منزلي بل أوقفت سيارتي في الطريق، وسرت ماشياً عكس السير، لقد كان لقائي بذلك الصديق في وقت غير ملائم، فقد كنت أخوض بحراً من الاضطراب والشك، نتيجة لما حدث لي خلال مصاحبتي بعض المجموعات الإسلامية، وحديثي معهم.

وضاقت بى الدنيا، لقد آمنت إيماناً لا رجعة فيه، ولكننى أريده أن يكون خالصاً لله خالياً من شوائب الأفكار الشاذة، التي قد يُوَجّه إليها بعض الانتقاد، ولقد كنت أسير سيراً بطيئاً، وبخطوات وئيدة، وكنت أُشغِلُ نفسي بالتفكير فيما أنا بصدده، إلى أن برقت في ذهني بارقة هي أني أسلمت بسبب القرآن الكريم، فهو الذي دلني على الهداية، وفتح لي طريق الإسلام.

وبناء على هذه البارقة، تغيَّر وضعي النَّفسي وشعرت بحالٍ مختلفة، وعزمت على أن أعود كما بدأت بعيدا عن الشكوك، وبعيدا عن القيام بدعم الأفكار التي لا تستند كثيرا على كتاب الله.

****

واستقام جيفري لانج على دين الإسلام، وحظي بتقدير المسلمين في كل الأمكنة التي طرقها، ولم تُؤَثِّر فيه المحن التي مرت به، ولا الفتن التي تعرّض لها، لأنه كان مُتمسِّكاً بالقرآن الكريم من أول ما تفتحت عيناه على هذا الدين القويم.

ولا نعجب أن تمر به الهواجس ما دام يطردها عن باله بإيمان عميق، وثقة بالله عز وجل، فالله هو الذي يقول في مطلع سورة العنكبوت:

«ألم. أحسب الناسُ أن يتركوا أن يقولوا آمنَّا وهم لا يفتنون. ولقد فتنَّا الذين من قبلهم، فليعلمنَّ الله الذين صدقوا وليعلمنَّ الكاذبين».

لقد صدق لانج - فيما رأينا من سيرته التي جاءت في كتابه الذي استعرضناه في هذا المقال، وهو: «حتى الملائكة يسألون»، فأنجاه الله من الزلل ومن الشك بعد اليقين، وذلك بفضل مداومته على قراءة كتاب الله عز وجل.

***

وصف لانج حاله بعد أن اعتنق الإسلام، فقال: بعد مدة طويلة من اعتناقي الإسلام، فكّرت في أمري فرأيت أن أعظم جهاد قمت به هو مجاهدة نفسي يوم نويت الدخول في هذا الدين. ففي ذلك اليوم كان عليَّ أنْ أُجابه جُملة من المخاوف وأن أصطرع معها، وأتغلَّب عليها حتى أكون قادراً على النطق بالشهادتين.

ولم يكن هذا - فقط - هو الجهاد الأكبر الذي ورد ذكره في التراث الإسلامي، لأنني كنت - وقتذاك - مدركاً أنني أخوض معركة مع عدوٍّ ظاهر هو الإلحاد الذي كنت عليه.

وأضاف: إنني بدخولي إلى حظيرة الإسلام ما كنت أقوم بعمل بطولي، بل إنني أصبحت مسلماً بأمر الله وإرادته، وفي هذا الظرف الذي أحسست فيه بأن الله معي، فقد كان ينبغي لي أن أحرص على ألاَّ تكون حياتي في أمريكا في منتهى الصعوبة من الناحيتين المادية والاجتماعية.

وقال أيضاً:

- عرفت أن القرآن الكريم يُعطي مكانة مهمة للتفكير من أجل الوصول إلى الإيمان، على الرغم من أن بعض مفكري الغَرْب يرون أن الإيمان والعقل غير متوافقين.

وقد استدلّ «لانج» على ذلك بأقوال عدد آخر من الباحثين الغربيين كان منهم مكسيم رودنسون الذي قال - على الرغم من أنه ليس من المدافعين عن الإسلام: إن الجانب العقلي في القرآن يصب في مصلحة القرآن ذاته، إنه يقدم دائماً البراهين العقلية الدالة على ذات الله، ويؤكد رودنسون أن كلمة «العقل» تكررت في القرآن خمسين مرة.

- تدلّنا سورة «اقرأ» على أن مهارة التخاطب الكتابي هي إحدى النعم السماوية العظيمة، لأنه عن طريق استخدام القلم علّم الله الإنسان ما لم يعلم.

- ينبهنا جيفري لانج من خلال كتابه هذا إلى عدة أمور مهمة في حياة كل مسلم يريد أن يتمسك بدينه وأن يكون بعيداً عن الضغوط التي تُؤدّي إليها الشكوك.

ونحن لا نجد هذه الأمور التي ذكرناها في موقع واحد من الكتاب، بل هي متناثرة في ثناياه، بحيث ينبغي على المرء أن يُكمل قراءته حتى يستفيد من كل ما فيه من فوائد.

ولا ينسى أن يقدم شيئاً من نتائج تجاربه في حقل الدعوة الإسلامية نتيجة لمخالطته للجالية الإسلامية في أمريكا، ومن هذه النتائج ما له علاقة بحسن سير العمل في هذا المجال الذي ينبغي أن يكون الإخلاص سبيله، والإيمان بالله وحده هو الدَّالُّ عليه.

فمن واقع تجربته فإنه رأى في المراكز الإسلامية عيباً مهمّاً في التنظيم، وهو تنوع التوجهات عند أعضائها بحسب ما هو جارٍ في العالم الإسلامي، حتى لقد كان بعضهم ينقل خلافات الواقع الإسلامي إلى الجاليات المسلمة في أمريكا، وحتى أن بعضهم كان يحذره من البعض الآخر من زملائهم، ولذا فقد نصح قارئه بمحاولة تصحيح ذلك عندما يكون في ذلك الموقع، بحيث يكون الاتجاه واحداً، حسماً لأي اختلاف قد ينشأ.

ونبّه - كذلك - إلى ضرورة الاهتمام بالنشء المسلم، وذلك لأن هذا النشء وهو يعيش في بيئة غير إسلامية ينبغي أن يحاط بعناية خاصة تعصمه من الزلل وتسدد خطاه إلى المستقبل، ومن أجل ذلك فإنَّ أهْلَهُ ينبغي أن يُدركوا ذلك ويقابلوا الأمر بمزيد من الاهتمام درءاً للمفاسد المتوقعة.

واقترح - أيضاً - وجوب إعداد علماء وخطباء على مستوى عالٍ، عاشوا في تلك البيئة وترعرعوا فيها، وعرفوا فيها كيفية التعامل مع البشر هناك.. ذلك أن هذا يكون أدعى إلى جلب أنظار الناس، وتفُّهمهم لكل ما يلقى عليهم من بيانات حول الدين الحنيف، ويكون أسرع إلى إقناعهم بما يحتاجون إليه من المواعظ، فإن ابن البيئة أدرى من غيره بأسلوب الخطاب فيها.

ها نحن قد تحدّثنا عن فكر جيفري لانج وعن تجربته الكبرى الذي قدّم لنا تفصيلاً كاملاً عنها في كتابه: «حتى الملائكة يسألون»، وبقي علينا أن نعرف أشياء أخرى في ختام مقالنا هذا حتى يكون ما نقدّمه فيه متكاملاً يأخذ بعضه ببعض.

***

إن ما نحن في حاجة إلى معرفته هنا هو الطريق الذي سلكه هذا الرجل «جيفري لانج» فأوصله إلى اعتناق الإسلام، وكان كما كتبه طريقاً طويلاً شاقّاً، ولكنه اجتازه بنجاح تام على كل حال.

تحدّث لنا عن حلم كان يلمّ به ليلاً في مرات عديدة خلال عَشْرٍ من السنين، ولم يكن يعرف له دلالة، ولا سبباً، فكان يرى نفسه في حلمه هذا في غرفة صغيرة فرشت فيها سجادة حمراء، وهي «أي الغرفة» ذات جدران رَمَادية، ولها نافذة صغيرة.

ورأى نفسه مع مجموعة من الناس يصطفُّون في هذه الغرفة، وكان يقف في الصف الثالث، وقد وصف ما كانوا يقومون به آنذاك. وبوصفه نعرف أنها الصلاة.

وأفاض في الحديث عن موقعه، ومشاهداته، وعن الإمام الذي كان يتقدم المصلين.

وبقي هذا الحلم شاغلاً له إلى أن لقي طالباً عربياً يدرس في جامعة سان فرانسيسكو كان لانج يقوم بتعليمه، فتوثّقت صلته به، مما جَعَلَ الطالب يُهدي أستاذه نسخة من القرآن الكريم.

يقول لانج:

«فلما قرأته - لاول مرة - شعرت كأن القرآن هو الذي يقرأني». بمعنى أنه كان يجيب بآياته على كل أسئلتي التي تتردد في ذهني خلال عقد من الزمان.

ثم قال:

«وفي يوم عزمت على زيارة هذا الطالب في مسجد الجامعة، هبطت الدرج ووقفت أمام الباب متهيباً الدخول، فصعدت وأخذت نفساً طويلاً وهبطت ثانية فلم تكن رجلاي قادرتين على حملي! مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت ترتجف، ثم هرعت إلى أعلى الدرج ثانية... شعرت بالهزيمة، وفكرت بالعودة إلى مكتبي... مرت عدة ثوانٍ كانت هائلة ومليئة بالأسرار اضطرتني أن أنظر خلالها إلى السماء، لقد مرت عليّ عشر سنوات وأنا أقاوم الدعاء والنظر إلى السماء! أما الآن فقد انهارت المقاومة وارتفع الدعاء:

«اللهم إن كنت تريد لي دخول المسجد فامنحني القوة»...

نزلت الدرج، دفعت الباب، كان في الداخل شابان يتحادثان. ردا التحية، وسألني أحدهما: هل تريد أن تعرف شيئاً عن الإسلام؟ أجبت: نعم، نعم.. وبعد حوار طويل أبديت رغبتي باعتناق الإسلام فقال لي الإمام: قل أشهد، قلت: أشهد، قال: أن لا إله، قلت: أن لا إله - لقد كنت أؤمن بهذه العبارة طوال حياتي قبل اللحظة - قال: إلا الله، رددتها، قال: وأشهد أن محمداً رسول الله، نطقتها خلفه.

لقد كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الصافي تنحدر في الحلق المحترق لرجل قارب الموت من الظمأ».

وكشف في مكان آخر من كتابه عن اهتمامه بقراءة القرآن الكريم، وتدبُّر آياته فقال: «القرآن هذا الكتاب الكريم قد أسرني بقوة، وتملّك قلبي، وجعلني أستسلم لله، والقرآن يدفع قارئه إلى اللحظة القصوى، حيث يتبدّى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه، وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة، فهو يحمل عليك، وكأن له حقوقاً عليك! وهو يجادلك، وينتقدك ويُخجلك ويتحداك... لقد كنت على الطرف الآخر، وبدا واضحاً أن مُنزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي... لقد كان القرآن يسبقني دوماً في تفكيري، وكان يخاطب تساؤلاتي... وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي، ولكنني كنت أكتشف الإجابة في اليوم التالي... لقد قابلت نفسي وجهاً لوجه في صفحات القرآن».

وبإشر في حكاية أمره بعد أن أسلم، وأقبل على الصلاة إقبالاً يدلّ على عميق إيمانه، فكان أن قلق عليه عدد من رفاقه الذين يُصلُّون معه، خوفاً عليه من تجشُّم المشقة، ولأنهم يعلمون أن الدين يسر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»، ولكنه لم يستجب لهم، واستمر في أداء الصلوات.

وهنا نرى أن من الملائم أن نقدم بعض العبارات التي كتبها جيفري لانج بعد أن أدَّى أول صلاة له في بيته، وتكبَّد فيها كثيراً ما سمّاه العراك النفسي، ولكنها انتهت بخير عميم، يقول: «بينما أنا أكتب هذه السطور، لا يسعني إلا أن أتساءل عما لو كانت مغفرة الله عز جل لا تتضمن مجرد العفو عن الذنوب، بل وكذلك الشفاء والسكينة أيضاً... ظللت لبعض الوقت جالساً على ركبتي، منحنياً إلى الأرض، منتحباً ورأسي بين كفي، وعندما توقفت عن البكاء أخيراً، كنت قد بلغت الغاية في الإرهاق، فقد كانت تلك التجربة جارفة وغير مألوفة إلى حد لم يسمح لي حينئذ أن أبحث عن تفسيرات عقلانية لها...

وقد رأيت حينها أن هذه التجربة أغرب من أَنْ أستطيع إخبار أحد بها». أوضح أمراً عبَّر خلاله عن شعوره الغامر بالسعادة بعد أدائه لأول فرض من فروض الدين الإسلامي في حياته فقال:

«أما ما أدركته في ذلك الوقت فهو أنني في حاجة ماسة إلى الله وإلى الصلاة، وقبل أن أقوم من مكاني، دعوت بهذا الدعاء الأخير: «اللهم، إذا تجرأت على الكفر بك مرة أخرى، فاقتلني قبل ذلك، خلصني من هذه الحياة... وليس من الصعب جداً أن أحيا بكل ما عندي من النواقص والعيوب لكنني لا أستطيع أن أعيش يوماً واحداً آخر وأنا أنكر وجودك».

***

وبعد فهذا عرض لتجربة إنسان هداه الله إلى دين الإسلام، فأسلم وتمسك بذلك، وصار يدعو إلى هذا النور الذي رآه واهتدى به.

إنه جيفري لانج، أمريكي الجنسية من مواليد سنة 1954م، يعيش بصورة دائمة في وطنه (أمريكا). وهو مختص بعلم الرياضيات، كان آخر ما تولاه من الأعمال هو رئاسة قسم الرياضيات في جامعة كنساس، وكانت شهادته من جامعة باردو في سنة 1981م.

ولد في عائلة كاثوليكية، ودرس في مدرسة من مدارس الكاثوليك، وكان طوال حياته في هذا المحيط.

وقد أسلم فيما بعد بناء على المعطيات التي قدمها لنا في كتابه: حتى الملائكة يسألون، وكان يرمي إلى القول بأنه دخل إلى الإسلام بسبب كثرة أسئلته عنه إلى أن وصل إلى اليقين وأن هذا الأمر غير مستغرب فإن الملائكة يسألون كذلك، وقد استدل بالآية الكريمة التي ذكرناها.

كثَّر الله من أمثاله، وثبَّته على دين الحق.

