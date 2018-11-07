دوليه

انتزع إسبانيول المركز الثاني بفوزه الصعب على ضيفه أتلتيك بلباو 1-0 اول من امس في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.وسجل بورخا إيغليسياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.واستغل إسبانيول الذي كان خامسا عقب المرحلة العاشرة، تعثر ألافيس الثاني وإشبيلية الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع، لاقتناص الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف جاره الكاتالوني برشلونة المتصدر وحامل اللقب. وهو الفوز السادس لإسبانيول هذا الموسم فرفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إشبيلية المتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد 0-0 الأحد، وأتلتيكو مدريد المتعادل مع مضيفه ليغانيس 1-1 السبت في افتتاح المرحلة، وألافيس الذي خسر أمام مضيفه إيبار 1-2 أول أول من أمس.في المقابل، مني أتلتيك بلباو بخسارته الثالثة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته العشر الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

