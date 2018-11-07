دوليه

حقق حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز فوزه الثامن تواليا هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك أمام ضيفه ممفيس غريزليز، بينما عكرت إصابة النجم راسل وستبروك تحقيق فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه نيو أورليانز بيليكانز.

في المباراة الأولى، تفوق غولدن ستايت على ممفيس الإثنين 117-101، ليحقق فوزه العاشر هذا الموسم، والثامن تواليا منذ خسارته الوحيدة حتى الآن ضد دنفر ناغتس في 19 أكتوبر.وفرض الضيف ممفيس منافسة قوية في بداية المباراة ضد الفريق المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، وأنهى الشوط الأول بالتعادل 58-58. الا أن غولدن ستايت دخل الشوط الثاني بقوة، وصنع فارقا كبيرا في الربع الثالث وصل الى 19 نقطة (34-15)، قبل أن يحسم المباراة بفارق 16 نقطة.

