دوليه

أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري مباراتين وغرّم ناديه 20 ألف دولار.

واستدعى «كاف» الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاهلي للمثول امام لجنة الاستماع بعد الأحداث التي وقعت في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت اللاعب المغربي أثناء قيامه بتمزيق قميصه الأمر الذي استعان به الحكم الجزائري مهدي عبيد في احتساب ركلة جزاء ثانية للأهلي سجل منها هدفه الثالث في المباراة التي انتهت 3 ـ 1. وتقدم الترجي بشكوى رسمية ضد اللاعب بعدما خدع الحكم في المباراة ليتم إيقافه رسميا. وبذلك سيغيب أزارو عن إياب نهائي دوري الأبطال بعد غد على ملعب رادس وفي حال فوز الأهلي بلقب البطولة سيغيب أيضا عن لقاء السوبر الأفريقي أو أول مباراة قارية أخرى حال خسارة اللقب. من جانبه قال مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إن الأهلي من حقه الاستئناف على تلك العقوبات خلال 3 أيام من صدور القرار. وأضاف: «يمكن التظلم ضد أي قرار يصدر من الاتحاد الإفريقي ولجنة الانضباط لكن لا يمكن التظلم ضد القرارات الصادرة من المحكمة الدولية لأنها تعتبر نهائية».

