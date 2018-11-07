دوليه

ارتبط اسم يورغين كلينسمان مهاجم ومدرب المنتخب الألماني الأسبق أخيراً بالعودة إلى فريق شتوتغارت.وولد كلينسمان (54 عام) في إقليم شتوتغارت ولعب 156 مباراة للفريق بعدما بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق شتوتغارت كيكرز.

وقال رولاند إيتيل مستشار كلينسمان الإعلامي اول من امس لإذاعة «أس دابليو ار» :»بالنسبة لفريق شتوتغارت ، فإن كلينسمان سيرد على الهاتف دائما».وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير من قبل صحيفتين من شتوتغارت أكدتا ان كلينسمان قد ينظر في الاضطلاع بدور إداري مع شتوتغارت، الذي يحتل قاع الترتيب، مناصفة مع فورتونا دوسلدورف، بعدما تلقى أربع هزائم متتالية.ولكن إيتيل استبعد تولي كلينسمان تدريب الفرق.كان كلينسمان فاز بلقب كأس العالم عندما كان لاعبا مع منتخب ألمانيا الغربية في 1990.

وقال إيتيل إن كلينسمان، الذي درب المنتخب الألماني في كأس العالم 2006 ودرب بايرن ميونخ والمنتخب الأميركي، سيعمل فقط كمدير فني لمنتخب وطني.ولم يعمل كلينسمان في كرة القدم الاحترافية منذ انتهاء عقده مع المنتخب الأميركي الذي استمر لمدة خمس سنوات، وبالتحديد منذ نوفمبر2016.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة «شتوتغارتر تسايتونغ» قال إنه قد يتخيل نفسه يعمل كمدير فني أو كمدير رياضي.وحصد شتوتغارت خمس نقاط من عشر مباريات وخسر أول ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الجديد ماركوس فاينزيرل، حيث تلقى 11 هدفا دون أن يسجل أي هدف.وكان فيانزيرل مدرب شالكه السابق تولى تدريب شتوتغارت خلفا لتايفون كوركوت الذي أقيل من منصبه في السابع من أكتوبر.