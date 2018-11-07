دوليه

تخلص هادرسفيلد من المركز الأخير بتحقيقه للفوز الأول هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على ضيفه فولهام 1-0 اول من أمس في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي.ويدين هادرسفيلد بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل مدافع فولهام الغاني تيموثي فوسو منساه بالخطأ في مرمى فريقه عندما تابع كرة عرضية برأسه داخل الشباك (29).

وانتظر هادرسفيلد حتى المرحلة الحادية عشرة لتحقيق فوزه الأول والتخلص من المركز الأخير بعدما رفع غلته إلى 6 نقاط وصعد إلى المركز الثامن عشر، تاركا المركز الأخير لفولهام الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم والخامسة تواليا.

