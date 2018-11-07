دوليه

كررت رابطة مسابقات الدوري الأوروبية التأكيد على دعمها لمنافسات مسابقات دوري كرة القدم المحلية وانتقدت الإشاعات التي تحوم حول أن عددا من الأندية الكبرى والأكثر ثراء تخطط للانفصال وإطلاق مسابقة جديدة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي».

وذكرت الرابطة في بيان أصدرته أمس أنها تؤكد اعتراضها بشكل حاسم على إطلاق أي بطولة ذات طابع منغلق وقاصر على فئة معينة من الأندية. وكانت مجلة «شبيغل» الألمانية قد ذكرت قبل أيام أن 16 من كبرى الأندية في قارة أوروبا، من بينها بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني ومان يونايتد الإنكليزي، طولبت بتوقيع إعلان يقضي باعتزامها تشكيل بطولة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي اعتبارا من عام 2021 . ومن جانبه، أعلن نادي بايرن ميونخ أنه ليس لديه أي دراية بالأمر وأنه لا يعتزم الانفصال عن الدوري الألماني (بوندسليغا).وذكرت الرابطة الأوروبية «منافسات كرة القدم المحلية هي في قلب اللعبة في أوروبا، بالنسبة لأصحاب المصالح واللاعبين والأندية وروابط الدوري وكذلك الاتحادات، والأهم من ذلك ، بالنسبة للجماهير.»

وأضافت «اقتراحات إطلاق دوري سوبر منغلق (على فئة مينة من الأندية)، ستسفر عن أثار خطيرة وبعيدة المدى على كرة القدم الاحترافية بأوروبا». وتابعت الرابطة «في هذا السياق ، تؤكد رابطة مسابقات الدوري الأوروبية دعمها الكامل لليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) في إدارة وتنظيم مسابقات الأندية الأوروبية كما تشارك اليويفا مبدأ حماية وتعزيز التوازن التنافسي بكرة القدم الأوروبية».

