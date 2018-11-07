دوليه

انسحب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا أول من امس من بطولة الماسترز الختامية لموسم اللاعبين المحترفين للتنس واضطراره للخضوع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، ما يضمن للصربي نوفاك ديوكوفيتش إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي.

ولم يخض الإسباني الذي تراجع رسميا لوصافة التصنيف تاركا الصدارة لديوكوفيتش، أي مباراة منذ انسحابه من نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في سبتمبر الماضي. وهو غاب عن دورة باريس للماسترز الأسبوع الماضي بسبب آلام في عضلات البطن، وأكد اول من امس أنه سيغيب عن البطولة الختامية في لندن الأسبوع المقبل.

وفي بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، قال الماتادور البالغ من العمر 32 عاما «هذه الكلمات هي نهاية الموسم بالنسبة إلي. كان موسما معقدا، جيدا جدا على مستوى التنس عندما كنت قادرا على اللعب، وسيئا جدا على مستوى الإصابات».

وأضاف «قمت بكل ما يمكن للوصول إلى ختام الموسم بلياقة جيدة، في باريس كما في لندن. للأسف، تعرضت لمشكلة في عضلات البطن في باريس الأسبوع الماضي، وأيضا لدي جزء حر في الكاحل يجب إزالته في عملية جراحية».وتابع «نظرا إلى أن إصابتي في عضلات البطن ستحول دون اللعب في لندن، نستفيد (هو وفريقه) لإزالته وتفادي مشكلات في المستقبل».

وعانى نادال هذا العام من الإصابات، واضطر للانسحاب خلال بطولتين كبيرتين: أستراليا المفتوحة في يناير بسبب إصابة في الساق، وفلاشينغ ميدوز الأميركية في سبتمبر بسبب إصابة في الركبة.

