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واصل كاظمة تصدره لدوري كرة اليد بعد انتصاره الصعب على القرين 26 - 25 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثامنة من البطولة التي شهدت ايضا فوز السالمية على الشباب 38 - 27، وبرقان على اليرموك 31 - 25. وبهذه النتائج رفع كاظمة رصيده الى 16 نقطة من 8 انتصارات دون اي هزيمة، فيما بقي القرين برصيد 6 نقاط، كما رفع السالمية رصيده الى 12 نقطة وظل الشباب على رصيده السابق 4 نقاط، وفي المباراة الأخيرة اقترب برقان من ضمان التأهل الى الدور النهائي بعد أن رفع رصيده الى 12 نقطة، في حين بقي اليرموك على 9 نقاط.

