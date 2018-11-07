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قال مدير المنتخب الأول فهد عوض أن استدعاء المهاجم يوسف ناصر الى الأزرق جاء بالتشاور مع الجهاز الفني للقادسية حيث كان اللاعب يعاني من الاصابة قبل عودته الى الملاعب، مؤكدا أن اللاعب من المهاجمين المميزين الذين ستشكل عودتهم اضافة كبيرة الى المنتخب.

وذكر أن باب الازرق ما زال مفتوحا أمام من يتميز من اللاعبين في الاستحقاقات المقبلة، موضحا أن احد اهداف التدريبات والمباريات التي تقام في الفترة الحالية هو التعرف على مستويات اللاعبين ومعرفة التشكيلة الاساسية للمنتخب التي سيعتمد عليها الجهاز الفني في الفترات المقبلة.

ورفض ما يروجه البعض بأن منتخب الرديف يهدف فقط الى البهرجة الاعلامية مؤكدا أن الاسماء المستدعاة للازرق الرديف تؤكد أنه منتخب حقيقي وليس بهرجة، لافتا الى أن الجهاز الفني للازرق هو صاحب فكرة المنتخب الرديف وأن الجهاز الفني يعمل وفق اسلوب علمي مدروس لتحقيق افضل نتائج للكرة الكويتية بصرف النظر عن البهرجة الاعلامية.

ويستعد الأزرق لمواجهة البحرين وسورية في 15 و20 نوفمبر الحالي على الترتيب. أما اول استحقاق رسمي للازرق فهو تصفيات كأس اسيا التي ستنطلق في سبتمبر من العام المقبل.

ويباشر الازرق تدريباته السبت المقبل على ستاد نادي الكويت استعدادا للمباراتين الوديتين على أن ينتظم في معسكر داخلي في احد الفنادق ابتداء من الاحد المقبل من اجل عزل اللاعبين عن اية امور خارجية قد تشغلهم عن التركيز في التدريبات الاستعدادات للمباراتين المنتظرتين.

وكان الكرواتي د. روميو يوزاك مدرب الأزرق اختار 27 لاعبا للازرق الاول من امس هم: خالد الرشيدي، وحميد القلاف، وسليمان عبد الغفور، عامر المعتوق، ومساعد طراد، وخالد ابراهيم، وفهد حمود، وفهد الهاجري، وضاري سعيد، ومحمد فريح، وغازي القهيدي، فهد العنزي، وشريدة الشريدة، وسلطان العنزي، وحمد حربي، وفهد الأنصاري، وأحمد الظفيري، وطلال فاضل، ومشاري العازمي، وعبد الله ماوي، وعمر الحبيتر، وعلي خلف، يعقوب الطراروة، وبدر المطوع، وفيصل زايد، وحسين الموسوي، ويوسف ناصر.

