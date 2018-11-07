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أجل اتحاد الكرة الطائرة منافسات الجولة الرابعة من بطولة الاتحاد المقررة مساء امس، بسبب سوء الاحوال الجوية، حيث شهدت البلاد الليلة قبل الماضية تساقطا غزيرا للامطار. وبعث الاتحاد تعميماً الى الأندية بتأجيل الجولة حرصاً منه على سلامة اللاعبين والجماهير حيث سيحدد موعدا جديدا لها في وقت لاحق. وتعتبر مباراة العربي مع القادسية التي كان من المفترض اقامتها أمس ابرز مواجهات الجولة.

من جانب آخر، قرر اتحـــــاد الكرة تأجيل الجولة الخامســـة من منافســــات دوري الشباب المقرر لها امس ايضا، وذلك حرصا على سلامة اللاعبين، على ان يتم تحــديد موعــد جديد للجولة في وقت لاحق.