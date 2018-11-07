محلية

احرز المتسابق بدر دشتي المركز الثالث في الترتيب العام في بطولة العالم لسباقات دراغ ريس للسيارات الحالية منافساتها في الولايات المتحدة الاميركية.

وقال المتسابق بدر دشتي عقب مشاركته اول من امس في البطولة «انه على الرغم من صعوبة الاحوال الجوية فان النتائج كانت مرضية وانه بذل كل جهده للحصول على افضل المراكز وسط منافسه اتسمت بالحماس والقوة بين مختلف المشاركين». واضاف ان البطولة جاءت مواكبة للتوقعات مبينا ان السباق اتسم بالسلاسة والمرونة على الرغم من صعوبة وشراسة المنافسة لمشاركة نخبة من الابطال من مختلف دول العالم. من جانبه اكد مدير عام نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية سيف المطيري ان المتسابق دشتي تميز في السباق وفي مواكبته لمستواه ما مكنه من اظهار مهاراته الفنية وقدراته البدنية لمنافسيه مبينا ان نتائج البطولة جاءت وفق للتوقعات «وانهم يطمحون للمزيد في القادم من الاستحقاقات والمسابقات».

وذكر ان البطولة جاءت بمستوى احترافي راق اذ تمكن المنظمون من خلالها من ايجاد البيئة المناسبة لممارسة هذه الرياضة الفنية وتقريب فكرتها من الشباب وذلك عبر تسليط الضوء بصورة أكبر على هذه الرياضة حديثة النشئ التي ترتكز على سرعة السيارة بالمقام الاول وما تحظى به من اهتمام متزايد من قبل شريحة الشباب في مختلف دول العالم. واعرب عن ثقته في قدرة متسابقي النادي على مواصلة تحقيق أفضل النتائج في مختلف مشاركاتهم الاقليمية والعالمية.

