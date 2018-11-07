محلية

واصلت الصين صدارتها لمنافسات البطولة الاسيوية الثامنة لرماية الاطباق الطائرة والـ11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء التي تقام في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي.

وتوج الرامي الصيني وانغ يفنغ بمسابقة البندقية 10 امتار لفئة فردي الناشئين متفوقا على الهندي بانوار سينغ الذي احتل المركز الثاني والصيني تيان اكسنجيو الذي حل ثالثا.

وأحرز فريق ناشؤو الصين المكون من تيان اكسنجيو ويو هونان وانغ المركز الأول بمسابقة البندقية 10 امتار في فئة الفرق فيما حل منتخب الهند المكون من بانوار سينغ وبابوتا ارجوان وهزاريكا هريداي في المركز الثاني ومنتخب سنغافورة المكون من لي زهينغ وشان ايمانويل وجاي تيانروي في المركز الثالث.

وواصلت الصين تميزها في منافسات الناشئات اذ توجت الرامية شي مينجياو بمسابقة البندقية 10 امتار لفئة الفردي فيما نالت مواطنتها اكسو هونغ المرتبة الثانية بينما أحرزت الرامية الهندية فالريفان ايلفينيل المركز الثالث.

وفاز الفريق الصيني المكون من الراميات شي مينجيا واكسو هونغ وشين فنجهوي بالمركز الأول في منافسات البندقية 10 امتار للفرق فيما حل منتخب الهند المكون من فالريفان ايلفينيل واجروال شريا وجوش ميهولي في المركز الثاني بينما جاء منتخب سنغافورة المكون من نور بنت شومان وتان فيرنيل ونغ سيسيليا ثالثا.

واحرزت الرامية الصينية سون ياشو المركز الأول في مسابقة سكيت لفئة فردي الناشئات متقدمة على مواطنتها سونغ زهينجي التي حلت ثانية بينما حصدت الكازاخستانية كرفشينكو زويا المركز الثالث.

وتألقت راميات تايلند في منافسات سكيت لفئة السيدات اذ توجت الرامية جيوشالوميت سوتيا بالمركز الأول متقدمة على الكازاخستانية اسيم اورينباي التي حلت ثانية في حين نالت القطرية سارة غلام المركز الثالث.

واحرز منتخب سيدات تايلند المكون من جيوشالوميت سوتيا وامبر ايسرابا وسوتربورن نوتشايا المرتبة الأولى في منافسات سكيت لفئة الفرق في حين حصل منتخب الصين المكون من شي يفي وزهانغ دونجلان ووي مينغ على المركز الثاني ومنتخب كازاخستان المكون من اسيم اورينباي واولجا بانرينا وانجلينا ميشوك على المركز الثالث.

على صعيد متصل قال الرامي القطري راشد العذبة في تصريح للصحفيين ان منتخب بلاده يشارك في هذه النسخة في مسابقات سكيت وتراب ودبل تراب للرماة والراميات مشيرا الى ان رماة اسيا لديهم فرصة جيدة للتواجد ضمن دورة الالعاب الاولمبية المقبلة المقررة في طوكيو اليابانية عام 2020 بعد اقرار مشاركة 34 رام للقارة الاسيوية.

واعرب العذبة عن الشكر لنادي الرماية الكويتي على هذا التنظيم المميز للبطولة وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لانجاح منافساتها.

