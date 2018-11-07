محلية

حقق الجواد مدباج ملك محمد الحمدان بقيادة الفارس فيصل اول مفاجأت سباقات نادي الصيد والفروسية واقتنص كأس الافتتاح للموسم 2018 2019 المخصص للجياد المبتدئة على مسافة 1400 متر.

وقدم الشيخ علي الحمود الأب الروحي لرياضة الفروسية وناصر بورسلي وطارق النصف الكأس الى محمد الحمدان وهنأه بالفوز، مشيدا بمستوى السباق.

وفاز الجواد هلا لاسطبل الصفار بقيادة فيصل بالشوط الاول المخصص لوزن 40 65 للتكافؤ على مسافة 1200 متر فيما تفوق الجواد برق دسمان لاسطبل دسمان بقيادة علي بالشوط الثاني المخصص للنتاج المحلي على مسافة 1200 متر. وفاز الجواد محرز لاسطبل الدعية بالشوط الثالث المخصص لوزن 60 على مسافة 1600 متر،والجواد الغوش لاسطبل الدعية بقيادة علي بالشوط الرابع المخصص لسباق التكافؤ من 55 75 على مسافة 1400 متر.

