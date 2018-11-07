مال وأعمال

أفادت مصادر مطلعة لـ النهار أن مبيعات بنزين ممتاز 91 بلغت 4.119 مليارات لتر خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2018، لافتة إلى أن مبيعات الشركات الخاصة تفوقت على مبيعات شركة البترول الوطنية بنسبة زيادة بلغت 13.1 % للشركة الخاصة الأولى، مقابل 7.3 % للشركة الخاصة الثانية.

وأشارت إلى أن مبيعات البنزين 95 الخصوصي بلغت 4.064 مليار لتر، بزيادة كذلك لصالح الشركة الخاصة الأولى بنسبة 17.2 %، و16.1 % لصالح الشركة الخاصة الثانية.

وبلغت مبيعات البنزين سوبر ألترا 120 مليون لتر فقط، بزيادة كذلك للشركة الخاصة الأولى بلغت 47.1 % مقابل، 50.2 لصالح الشركة الخاصة الثانية.

وبلغت مبيعات الديزل 595.6 مليون لتر، بزيادة 19.7 % للشركة الخاصة الأولى، مقابل 1.8 % للشركة الخاصة الثانية.

بينما وصلت مبيعات الكيروسين ما يصل إلى 22.331 مليون لتر، بلغت الحصة الأكبر فيها لشركة البترول الوطنية بـ18 مليون لتر، بنسبة زيادة عن الشركة الخاصة الأولى بلغت 79.9 %، وبنسبة زيادة بلغت 93.5 % عن الشركة الخاصة الثانية.

وذكرت أن إجمالي مبيعات الشركات من المنتجات البترولية المختلفة بالسوق المحلي بلغ 9 مليارات لتر، حصة الشركة الخاصة الأولى منها 3.106 مليارات لتر، مقابل 3.133 مليارات لتر للشركة الخاصة الثانية، بينما جاءت البترول الوطنية في المرتبة الأخيرة بحصة بإجمالي 2.764 مليار لتر.

ورفعت الكويت الدعم عن البنزين، في خطوة تستهدف ترشيد النفقات لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع عائدات النفط.

وأقر مجلس الوزراء في 2016 رفع الدعم عن البنزين، بنسب تصل إلى 80 في المئة ابتداء من سبتمبر من نفس العام.

ووصل سعر البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا)، والخصوصي 105 فلوس (35 سنتا)، والألترا 165 فلسا (54 سنتا). وتسعى الكويت لرفع الدعم عن قطاعات خدمية تستخدم المشتقات النفطية مثل الكهرباء والماء، مع رفع الدعم عن الوقود، بهدف رفع دخل البلاد ومواجهة عجز الإيرادات النفطية.

