مال وأعمال

أوضح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق عضو المجلس الأعلى للتخطيط علي رشيد البدر أن الأرضية حالياً متوفرة للتكويت في القطاع الخاص.

وأشار البدر رداً على سؤال لـ «النهار» حول رؤيته بشأن سياسة الإحلال التي تنتهجها الكويت حالياً والتحديات التي يمكن أن تواجهها بالقول أن هناك لوائح وقوانين تلزم الشركات المدرجة بنسب دنيا من العمالة الكويتية وكذلك الشركات التي تشارك في مقاولات الحكومة المختلفة.

وأبدى البدر اعتقاده بأن تلك النسب سوف تشهد ارتفاعات أعلى من ذلك مستقبلاً ، مبيناً أن رفع نسب التكويت يعود لعدد من الأسباب من بينها ارتفاع تكلفة استخدام العمالة الوافدة على الشركات.

وحول الوظائف التي يمكن أن تشهد عمليات الاحلال للكويتيين مكان الوافدين ، أوضح البدر أن الوظائف الادارية والكتابية التي يتوافر لها بديل كويتي بشكل وفير سوف يحقق هدف الحكومة الرامي لتعزيز تواجد الكويتيين في القطاع الخاص.

وقال إن من بين العوامل على نجاح التكويت في القطاع الخاص ، أشار البدر إلى أن هناك عدة عوامل يمكن أن تحقق هذا الأمر أهمها الحد من التوظيف الحكومي الحالي الكثيف للكويتيين لدفعهم إلى العمل الخاص.

وأضاف أن الحكومة حالياً تعتبر المنافس الأكبر للقطاع الخاص في تعيين الكويتيين بما توفره من كوادر مالية دسمة ويرافقها أمان وظيفي بغض النظر عن الأداء. وقال إن المزايا الوظيفية التي يوفرها القطاع العام لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها .

وحول العدد الذي يمكن الاستغناء عنه من الوافدين واحلال الكويتيين مكانه، أوضح البدر أن الأمر يعتمد على الاداريين والمحاسبين الكتبة الوافدين العاملين حالياً في القطاع الخاص والذين يمكن احلال الكويتيين مكانهم.

جدير بالذكر أن رواتب العاملين في الحكومة خلال 6 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018 / 2019 بلغت 1.8 مليار دينار مشكلة بذلك حوالي 26 بالمئة من إجمالي مصروفات البالغة 7.01 مليارات دينار.

