مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط أمس، قرابة أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع هدوء المخاوف من نقص الإمدادات بعد إعفاء الولايات المتحدة لثماني دول من العقوبات التي فرضتها على الصادرات الإيرانية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 0.33% إلى 62.89 دولاراً للبرميل، كما هبطت عقود خام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.34% إلى مستوى 72.92 دولاراً للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بدءًا من أمس، مع تأكيد وزير الخارجية «مايكل بومبيو» على استثناء الصين والهند وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليونان واليابان وتايوان وتركيا، والسماح لهم بشراء الخام الإيراني مؤقتاً. و من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات الأميركية خلال الأسبوع الحالي للمرة السابعة على التوالي.

