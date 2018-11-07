مال وأعمال

ارتفع إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الافتراضية إلى 217.53 مليار دولار مقابل 209.06 مليارات دولار. حيث حصدت مكاسب بنحو 8.5 مليارات دولار في أقل من 24 ساعة.

وقد صعدت عملة «الريبل» بنحو 21% خلال تعاملات ، أمس، لتقود مكاسب السوق الإلكتروني والتي بلغت 8.5 مليارات دولار في ساعات قليلة. وقد ارتفعت عملة «الريبل» بنسبة 20.97% لتصل إلى 0.5605 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية إلى 22.54 مليار دولار لتحل بالمرتبة الثانية بدلاً من الايثريوم والتي تراجعت للمركز الثالث. ورغم تراجع الايثريوم ترتيباً واحداً فإنها سجلت ارتفاعاً بنحو 2.8% لتصل إلى 214.4 دولار بقيمة سوقية 22.09 مليار دولار. وخلال نفس الفترة، شهدت العملة الأكبر حول العالم «البيتكوين» زيادة بأكثر من 0.3% لتصل إلى 6453.8 دولاراً بقيمة سوقية 112.05 مليار دولار. وأتمت عملة «البيتكوين» عامها العاشر في أكتوبر الماضي بعد إصدارها في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وبالنسبة للمركز الرابع فإن عملة «البيتكوين كاش» تشغله مع تحقيق مكاسب تزيد على 1.7% لترتفع إلى 569.1 دولارات. وحصدت العملة التي تحل بالمرتبة الأخيرة في قائمة الخمسة الكبار «إيه. أو. إس» أرباحاً بنحو 3.9% لتصعد قيمتها إلى 5.68 دولارات.

وتتزامن المكاسب في سوق العملات الإلكترونية مع إفصاح معهد شفافية البلوكشين عن تصنيف منصات التبادل الرقمي حول العالم عن شهر نوفمبر، لتحل منصة «بينانس» في الصدارة بفضل زيادة أحجام التداول لمليار دولار وعدد المستخدمين إلى 160 ألفاً وذلك خلال 24 ساعة.

