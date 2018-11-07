مال وأعمال

شهدت لندن انطلاق فعاليات سوق السفر العالمي بمشاركة أكثر من 50 ألفاً من العاملين في المجال السياحي. وقد احتكر البريكست العناوين في سوق السفر العالمي هذه السنة، حيث أظهر مسح جديد أن 85 في المئة من السائحين البريطانيين قد يفضّلون زيارة وجهات خارج الاتحاد الأوروبي في حال فشل المفاوضات مع بروكسل وذلك خشية من اضطرارهم لدفع رسوم تأشيرة الشنغن الأوروبية البالغة 52 جنيها والتي لا تطبَّق على البريطانيين حاليا.

وحسب «الأسواق. نت» قد تكون الضربة قاسية بالنسبة للدول الأوروبية علما بأن 75 بالمئة ، من رحلات السائح البريطاني السنة الماضية كانت إلى وجهات أوروبية.

وفي المقابل يتوقع الخبراء أن تكون بعض الدول العربية الأكثر استفادة من هذا التحول المحتمل، ففيها ازدادت أعداد السائحين البريطانيين، كما في الأردن وتونس ومصر ودبي وإمارة الشارقة التي تستهدف جذب 10 ملايين زائر بحلول عام 2021.

