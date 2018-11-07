مال وأعمال

هبط الدولار ، أمس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة تحسبا لأي تبعات قد تكون لها على أكبر اقتصاد في العالم. وتألق الدولار العام الحالي مستفيدا من قوة الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة.

وركز المستثمرون الانظار علي ما إذا كانت انتخابات الكونغرس التي تظهر نتائجها ستعطل الأداء المبهر لأكثر عملات العالم سيولة.

ومن المتوقع أن تساعد انتخابات الحزب الديمقراطي على السيطرة على مجلس النواب بينما من المرجح أن تستمر سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

ويتوقع معظم المحللين أن يقود هذا لهبوط الدولار بسبب الاعتقاد بتراجع فرص إجراء المزيد من التحفيز المالي.

