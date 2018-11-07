مال وأعمال

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ان إيمان القيادة السياسية العليا بأهمية تمكين الشباب عبر تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لتحقيق هذه الغاية النبيلة هي خارطة الطريق التي تصب في مصلحة الوطن العليا تقدما وتطورا ونماء.

وأضاف الجبري في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر تمكين في نسخته السابعة أمس الأول، يشرفني ان أنوب عن سيدي صاحب السمو بافتتاح مؤتمر تمكين الشباب السابع الذي يشمله سموه برعايته تأكيداً لرؤيته بأن الأمم تقوم على عاتق الشباب وجهودهم اذ انه أعطى الشباب اهتماما كبيرا عبر توجيهاته السامية التي تصب في اتجاه تمكينهم وفتح الآفاق أمامهم لتطوير قدراتهم الإبداعية للمشاركة بمسيرة النهضة والتنمية.

وأكد أن استمرار مؤتمر تمكين الشباب يشكل دليلا على نجاحه لما يقدمه من اضافة سنوية في تطوير قدرات الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحر من خلال وضع البرامج والخطط واستضافة العديد من الشخصيات المحلية والعالمية ذات الخبرة والتي تهتم في تعزيز المعرفة ونقل الخبرة إلى الشباب وايصال الرسالة بأن التحدي والإصرار هما سلاحا الإنجاز والإبداع.

ولفت أن المؤتمر يقام بجهود الشباب الذين حرصوا على المشاركة من اجل إثبات الذات والتأكيد على ان الشباب الكويتي لديه القدرة على النجاح وتحريك عجلة التنمية بكل ثقة واقتدار واضعين في اعتبارهم دورهم الحيوي بالنهوض بكافة مجالات العمل في الكويت خلال السنوات المقبلة وصولا الى تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».

استثمار بشري

بدوره، أكد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب علي الإبراهيم، أن أسمى وأغلى أنواع الاستثمار هو الاستثمار البشري، مستدلا بكلامه على كلمة ألقاها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن الشباب قال فيها «ان أبناءنا الشباب وبناتنا الشابات هما الركيزة الأساسية للحاضر والمستقبل، وتقع علينا مسؤولية إعدادهم للمساهمة الفعـــالة لخدمة وبناء أوطانهم ، والعمل من أجل رفعتها وازدهارها فالاستثمـــار في الشباب هو الأشمل والأفضل والأطول أمداً وربحاً على جميع الأصعدة ، هو الاستثمـــار في الشباب وفي تعليمــهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وخلق فرص العمل اللازمة لهم لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم.»

وأشار الابراهيم الى ان سموه رسخ معاني كلماته من خلال رعايته الكريمة لمؤتمر تمكين الشباب وها نحن نعلن مؤتمر تمكين للنسخة السابعة على التوالي. وأضاف قائلا، أقف أمامكم ممثلاً عن مجموعة «مؤتمر تمكين الشباب»، التي آلت على نفسها ان تشارك بما لديها من اجل الوطن والإسهام فيه ، ونحن الآن في صدد افتتاح فعاليات مؤتمر تمكين الشباب السابع الذي يهدف الى عرض تجارب الاقتصاد الكويتي بالإضافة الى الانجازات العالمية ، يتميز هذا العام بحضور خبراء ومستثمرين عالميين، منهم ميتش لووعضو الفريق المؤسس السابق في شركة Netflix جيسون ويلرنائب الرئيس المالي السابق لشركة Google والرئيس التنفيذي المالي السابق في شركة Tesla.

وأوضح أنه بعد الاقبال الكبير الذي شهدته جائزة «كيبكو تمكين» الثالثة،فقد تم الاتفاق بين مؤتمر تمكين الشباب شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» لإطلاق جائزة «كيبكو تمكين» للسنة الرابعة على التوالي لدعم مشاريع الشباب التي تنشط في قطاع التكنولوجيا. ولفت أن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على قطاع أعمال الشباب المتنامي، ودعم هذه الفئة من المبادرين من خلال تقديم حزمة من الخدمات بقيمة 100 ألف دولاربالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 30 ألف دولار للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

الجلسة الأولى

بدأ المتحدث العالمي ميتش لو، المؤسس المشارك التنفيذي لشركة نتفليكس بالتحدث عن بداية فكرة شركة نتفليكس وكيف بدأت ، واستصعاب الذهاب لمتاجر الأقراص المدمجة للأفلام وتأجيرها أو شرائها، فجلس هو وشركاؤه وفكروا بفكرة إرسال الأفلام عن طريق الإيميل لتسهيل الأمور على العميل والتخلص من الذهاب للمتاجر، عندما عرضها أول مرة لعائلته وصفوها بالفكرة المجنونة، ولكن هذه الفكرة المجنونة فتحت الباب لأحد أكبر شركات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبرامج التي توفر خدماتها عالميا عن طريق الإنترنيت، والتي تحصل بما يقارب 100 مليون دولار سنويا، لأنهم يعلمون أن مستقبل العالم سيكون رقمياً، وهذا ما جعلهم في المقدمة، وتطبيقهم لسياسة «افهم منتجك كأنك عميل» وذلك لفهم مشاكل العملاء والحث على تطوير المنتج، لذلك العملاء يمتازون بالشغف والحب لنتفليكس، فإنه يبث في 130 دولة حول العالم وملايين المشاركين في التطبيق، وصرح ميتش لو بأن نجاح أي مشروع سيكون بتصحيح الأخطاء البسيطة وجذب مختلف الفئات العمرية عن طريق إرضائهم، فالأخطاء الصغيرة تحدد نجاحه أو فشله. ثم أجرى الإعلامي عبدالوهاب العيسى، مؤسس برنامج بوتيكات، مقابلة مع المتحدث ميتش لو، ليرى أين سيكون الإعلام في المستقبل، فأخبره أنها أداة قوية يجب أن لا نستخف بها، وأيضا من هو المنافس لشركة نتفليكس، فقال أن آمازون ينافس نتفليكس بخاصية شحن الأفلام وتوفيرها بالإنترنيت، وسرعة تطويرهم لخاصية تقديم الأفلام، تحدث الإعلامي عبدالوهاب العيسى عن ميزة نتفليكس في تنزيل الأفلام بطريقة حصرية بعد نزولها في السينما، ومن ثم تساءل عن سبب تأخر نزولها في الشرق الأوسط، وكان الرد أنه لا يوجد سبب محدد لهذه المسأله ولكنهم يحاولون إصلاحها لتسريع توصيل الأفلام لهذا الجزء من العالم.

رعاة المؤتمر

الرعاة الاستراتيجيون وهم: شركة زين، بيت التمويل الكويتي، صناعات الغانم، شركة المباني ، شركة مشاريع الكويت القابضة.

1 - الرعاة الماسيون: شركة الساير، بودي كورب، هاي برو.

2- الرعاة الذهبيون: شركة الخليج للكيبلات، شركة اجيليتي، KIB «بنك الكويت الدولي».

3- الرعاة الفضيون: سيتي قروب، شركة اعمال ، FIL legal service.

الشركات المتأهلة

الشركات التي تأهلت لجائزة كيبكو بحضور لجنة التحكيم فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة «كيبكو»، عبدالوهاب العيسى، الشريك المؤسس لبوتيكات وآرسين آفايكان، الرئيس التنفيذي ومؤسس «كولر سكرين» و«شاي آرغو» والشركات هم:

Nutri Box صاحبة المشروع والمتحدثة في المؤتمر نورة العسكر.

ZIDAEI أصحاب المشروع والمتحدثون عبدالعزيز الفرحان، وعبدالرحمن العلوش.

TECHNO CARE أصحاب المشروع والمتحدثون الجازي العجمي، وعايشة العنزي.