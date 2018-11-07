مال وأعمال

شاركت «زين» المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بحفل افتتاح مؤتمر تمكين الشباب بنسخته السابعة، والذي أقيم في فندق فورسيزونز تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الفترة من 5-6 نوفمبر الحالي بحضور ممثل سمو أمير البلاد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُشاركتها في حفل الافتتاح أتت ضمن شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب للسنة السابعة على التوالي، والتي تنبع من إيمانها بضرورة تشجيع المبادرات والبرامج التي تهدف بشكل أساس إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الكويتي الذي يشكّل الفئة الأكثر حيوية في المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: «تفخر زين اليوم بتواجدها في مؤتمر تمكين الشباب كشريك استراتيجي للعام السابع على التوالي، فلطالما كانت الشركة داعماً رئيساً لمثل هذه المبادرات الأكاديمية الوطنية التي تعنى بتطوير وتنمية مهارات الشباب الكويتي، والتي تعمل على تمكينهم في المجتمع بما يُسهم في رفعة مُستقبل هذا البلد الطيب، وهذا ما هو إلا واجبنا كمؤسسات في القطاع الخاص لكي نُسخّر قُدراتنا ومواردنا للمُساهمة بتنمية قطاع الشباب في المجتمع الذي نعمل فيه». وأضاف الخشتي: «تعتبر زين نفسها شريكاً رئيساً في تحقيق أهداف خطة التنمية للكويت (كويت جديدة 2035)، والتي تستند على خمس مُخرجات وسبع ركائز أساسية، فدعمنا لمؤتمر تمكين الشباب اليوم ما هو إلا ترجمة فعلية لجهودنا كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي على مساندة القطاع العام في تحقيق الركائز السبع لخطة التنمية للكويت، وخاصةً الركيزة الثالثة وهي تحقيق «رأس مال بشري إبداعي»، والتي تندرج تحتها العديد من البرامج المُبتكرة أهمها برنامج لرعاية وتمكين الشباب».

وبيّن الخشتي: «إنه لمن فخرنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لمؤتمر تمكين الشباب الذي يُعتبر اليوم عنصراً جوهرياً في تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة المُنبثقة عن تصوّر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت بحلول عام 2035، فقد قامت الشركة اخيرا بالمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة لاستعراض قدراتها التكنولوجية في تحقيق هذه الأهداف». وأكّد الخشتي بقوله: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد التزام زين الكامل بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية بالشكل الذي يُعزز الروابط مع الجهات والمؤسسات المختلفة في المجتمع الكويتي، وخاصة تلك التي تعمل على تنمية وتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات والأصعدة للمساهمة في رفعة وطننا الغالي».

