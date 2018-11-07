مال وأعمال

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي على أن منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) يهمها في المقام الأول استقرار الاسواق والمحافظة على توازنها.

واوضح الرشيدي في تصريحات للصحافيين أمس على هامش احتفال شركة نفط الكويت بذكر اطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة جراء الغزو العراقي أن هناك اجتماع للجنة مراقبة الإنتاج بأبوظبي في 11 من الشهر الجاري بهدف مراقبة الإنتاج في دول مجموعة (أوبك) للاطلاع على مدي التزام الدول المشاركة في الاتفاق من داخل وخارج أوبك حسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في فينا العام الماضي.

وآشار الوزير أن الالتزام وصل الي مئة في المئة حاليا متوقعا أن يستمر هذا الالتزام وقال «نحن في مجموعة أوبك وخارجها لا نبدي اهتماما بالأسعار ولكن ما يهمنا استقرار الأسواق ونعمل على التأكد أن هناك كمية منتجه من دول أوبك وخارجها قادرة على تغطية واستيفاء احتياجات المستهلكين للوصول الي أسواق مستقرة تدعم المستهلك والمنتج».

وتوقع الوزير أن يهتم اجتماع أوبك المقبل بدراسة مدى حاجه الأسواق الي المزيد من النفط الخام أو كان هناك فائض من الإنتاج أو المخزونات مشيرا إلى أن المخزونات الحالية مستقرة بفضل الاتفاق التاريخي متوقعا استقرار الأسواق حتى نهاية العام الحالي.

وحول آلية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج والذي ينتهي مع نهاية العام الحالي أوضح الرشيدي أن مجموعة أوبك تبحث في الوقت الحالي في آلية دائمة للتواصل وإيجاد أرضية مشتركة لمراقبة الانتاج والوصول إلى طريقة تضمن استقرار الأسواق على المدى الطويل.

وكان الرشيدي قد قال في كلمته ان الاحتفال باطفاء آخر بئر نفطية يمثل في المقام الأول تقديرا للتضحيات والجهود التي بذلها إخواننا وأخواتنا الكويتيون الذين عملوا بجهد من أجل إطفاء حرائق النفط التي اشتعلت لنحو تسعة أشهر نتيجة الغزو العراقي الغاشم وبالتالي لن ننسى أبدا تفانيهم وعملهم الدؤوب وحبهم لبلادهم.

واشار الى ان الكويت الحبيبة محظوظة بأبنائها هؤلاء «إذ لولا جهودهم وتضحياتهم لما كنا حيث نحن اليوم ولذا نتقدم لهم بالشكر الجزيل على قيامهم بالعمل المطلوب لمساعدة الكويت على الوقوف شامخة مرة أخرى».

وأضاف «اليوم نعود بالزمن إلى تاريخ 6 نوفمبر 1991 وهو تاريخ مجيد شهد نهاية عملية التدمير المتعمّدة لـ 727 بئراً نفطية كويتية اشتعلت فيها النيران منذ 21 فبراير 1991 فكانت كارثة بيئية غير مسبوقة تضمنت انبعاث كميات هائلة من الدخان والغازات السامة».

240 يوماً

واشار الى انه وبسبب ضخامة وحجم الآبار النفطية المحترقة قدر الخبراء أن إطفاءها سيحتاج إلى سنوات لكن مع ذلك تمت السيطرة على كل الحرائق النفطية في غضون 240 يوما فقط، وذلك من خلال مشاركة 27 من فرق الإطفاء العالمية تميز منها أداء فريق الإطفاء الكويتي الذي أدهش الجميع.

وقال انه ومع الوقت، نجحت فرق الإطفاء التي جاءت من عدة دول في زيادة معدل إطفاء الآبار المحترقة من ثلاث في اليوم خلال شهر مايو 1991 إلى ثماني آبار يوميا في أكتوبر 1991.

واوضح ان الشركة بذلت ولا تزال جهوداً جبارة لإصلاح الأضرار البيئية الهائلة التي نجمت عن الحرائق النفطية. وسعت مجموعة تأهيل التربة وفرقها إلى إعادة تأهيل البيئة الكويتية وإعادة استخدام أو تدوير النفايات النفطية وإصلاح التربة الملوثة من خلال برامج توفر الفرصة لبناء خبرات محلية والمساهمة في الاقتصاد الوطني واستراتيجية ترمي إلى تحقيق معدلات إنتاج مستدامة ورفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة.

جهود جماعية

واعرب الرشيدي عن شكره فرق الإطفاء العالمية التي هبت لمساعدة الكويت في وقت الحاجة فقد كانت الجهود الجماعية مفيدة في التغلب على هذه الكارثة البيئية.

من جهتها قالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان علي العقاب انه لولا تبني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- لمبادرة المجتمع المدني الكويتية بمنع استخدام البيئة في الحروب ما خرج قرارها الاممي «وما كنا نحتفل اليوم وما تعافت البيئة الكويتية بالقدر الذي نراه اليوم رغم الجهود المضنية المبذولة من القطاعات المعنية بل وما خرجت البيئة في اَي مكان بالعالم من الصراعات العسكرية فإنه الفضل الاميري وننسبه لاهله وهو حضرة صاحب السمو الامير».

واشارت الى انه وعندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 نوفمبر من كل عام يوما دوليا لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية وهو مشروع القانون الذي قدمته الكويت للأمانة العامة للأمم المتحدة ووافقت عليه الأمم المتحدة وفقا لمبادرة منظمات مدنية كويتية في طليعتها جمعية حماية البيئة لما لمسته من أهمية وضرورة ملحة وانتصارا للحق والمطلب الكويتي العادل جاء هذا القرار بعدما أصبحت البيئة ضحية أولى ومباشرة للحروب.

ولفتت الى ان المجتمع المدني اجتهد وسعى لإثبات الضرر وأهمية تسجيل موقف أممي ضد التجاوز على البيئة واستخدامها كسلاح ضد البشرية وبمساندة دبلوماسية كويتية وافق المجتمع الدولي أن يحدد اليوم الوطني لذكرى إطفاء آخر بئر مشتعل في السادس من نوفمبر ليكون اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية.

واضافت «علينا جميعا ان نقف تقديرا واجلالا لتلكم الكوكبة الوطنية التي ابهرت العالم وقدمت نموذجا بطوليا ووطنيا تقتدي به اجيالنا المقبلة ابطال وأعضاء الفريق الكويتي لإطفاء آبار النفط المشتعلة هذه الدرر التي تزين جبين الارض الكويتية الغالية».

