مال وأعمال

قال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني إن إيران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم الضغوط الأميركية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف ما تقول واشنطن إنها سياسات «خارجة على القانون» وفي خطوات وصفتها إيران بالحرب الاقتصادية وتعهدت بالتصدي لها.

تأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذ طهران في الشرق الأوسط وبصفة خاصة فيما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.

وتستهدف تحركات ترامب صادرات إيران النفطية، وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، إضافة إلى قطاعها المالي، بما يعزل عمليات خمسين بنكا إيرانيا ووحداتها عن البنوك الأجنبية التي تخشى من عدم السماح لها باستخدام النظام المالي الأميركي.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن جهانجيري قوله «قال الأميركيون مرارا إنهم سيقلصون مبيعات إيران من النفط إلى الصفر، لكني أقول إننا حتى الآن، قادرون على بيع الكميات التي نحتاج لبيعها من الخام».

وتابع «لا يرى الأميركيون، بفعل الدعاية، حقائق الأمور».

وأضاف جهانجيري أنه تحدث مع مجموعة من مديري الشركات التي على قائمة العقوبات الأميركية حيث وضع بعضهم بالفعل خططا لكيفية التعامل مع الإجراءات.

من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه يجب على البنوك الاستفادة من خبرتها السابقة في التعامل مع العقوبات لمساعدة الوضع الاقتصادي للبلاد.

