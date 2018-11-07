مال وأعمال

اختتمت أمس أعمال الاجتماع الـ 108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حيث ترأس الاجتماع وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع بأن «هذا اللقاء والتواصل المستمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما هو الا وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي، وان اجتماعنا هو منبرا لتبادل الآراء والأفكار وعرض مواقف دولنا بكل وضوح وشفافية للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك، فاننا اليوم أمام تحديات جسيمة تتطلب منا تحويل الطموحات الى واقع ملموس».

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، من أجل النهوض بالسياسات المالية واقتصاد المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون القائم بين دول الخليج واستكمال تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك.

وكانت أعمال اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية الـ54 التحضيري لأعمال الاجتماع الـ108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انعقدت برئاسة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي وشارك فيه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري بحضور ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء.

واضافت انه تم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع الـ20 لهيئة الاتحاد الجمركي ومحضر الاجتماع الـ24 للجنة السوق الخليجية المشتركة ومحضر الاجتماع الـ71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

واوضحت انه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد اضافة الى ورقة حول توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ومذكرة الأمانة العامة بشأن احالة موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة.

وبينت انه تمت مناقشة مذكرة الأمانة بشأن احالة موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة (صفر) في المئة للجنة وزراء الصحة بدول المجلس لوضع ضوابط موحدة وكذلك مذكرة الأمانة العامة بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس.

