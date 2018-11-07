مال وأعمال

في اطار برنامجه الاجتماعي الهادف لنشر الثقافة المالية والتوعية المصرفية بين الطلبة والطالبات، قام KIB بتنظيم زيارة ميدانية الى مدرسة مشرف الثانوية للبنات، تخللها القاء محاضرة بعنوان «المهارات الأساسية للتوفير والادخار» وذلك بحضور مجموعة من طالبات المدرسة والمعلمات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان: «أن KIB يحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الزيارات لمختلف المدارس في الكويت بهدف تدريب الطالبات على مهارات الادخار والتوفير مما يمكنهن من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهن اليومية ومستقبلهن العملي».

مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت لتعزيز التواصل مع الطالبات واثراء معلوماتهن حول الثقافة المالية والمصرفية، ايماناً من البنك بأهمية نشر مفاهيم التوفير والادخار بين أبناء الجيل الصاعد.

كما أشار السرحان الى مدى ايمان KIB بأهمية نشر الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة الصغار، حيث أنه يرى بأن تثقيف الأطفال والشباب بمبادئ الادخار وأساسيات الادارة الجيدة للمال سوف يمكنه من انشاء جيل واعٍ من الراشدين ذوي البديهة المالية الذين يمكن أن نعتمد عليهم في بناء اقتصاد البلاد.

من الجدير بالذكر أن برنامج KIB الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، يسعى دائماً لتبني وتنظيم الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في تطوير وتنمية جميع أطياف المجتمع الكويتي، بالاضافة الى الخطة الشاملة التي وضعها خلال السنوات الماضية، والرامية الى ترسيخ الثقافة المالية ونشر الوعي الاقتصادي بين الجيل الصاعد من أبناء الكويت.

