مال وأعمال

اكدت «مجموعة الزاد التجارية» على الاهمية الفريدة لمعرض «هوريكا الكويت» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم، وذلك «نظرا لدور المعرض في معرفة اتجاهات السوق وتشجيع مناخ التواصل البناء بين أهل الاختصاص، بما يخدم القطاعات المعني بها في الكويت والمنطقة». وجاء ذلك في بيان اعلان مشاركة مجموعة الزاد في رعاية الدورة القادمة لـ«هوريكا الكويت» واشارت فيه الى «المقومات اللوجستية والتنظيمية عالية المستوى الذي يتمتع فيه هذا المعرض الذي تنظمه الشركة الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات وعالم السياحة والضيافة، «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير»، بالتعاون مع «شركة هوسبيتاليته سرفيس «اللبنانية». وقال عبدالله النفيسي رئيس مجلس الادارة في «مجموعة الزاد التجارية» ان هوريكا الكويت 2019، الذي ينعقد من 14 الى 16 يناير القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف، يـأتي في توقيت مناسب جدا بعد ان سجلت قطاعات المطاعم والمقاهي أفضل علامات رضا العملاء في النصف الاول من هذا العام، وفق مؤشر «سيرفس هيرو» الاقليمي لقياس رضا العملاء. واضاف: في السنوات الاخيرة اصبح «هوريكا الكويت» بمثابة اطار جامع ومشترك لجميع صناع الضيافة، من مؤسسات ومواد وموردين وخدمات وكوادر ومهارات، وان الدمج بينها جميعا تحت سقف معرض واحد في الكويت امر يساهم ولا شك في نمو هذه القطاعات وتشكيل هوية ومصالح مشتركة بينها ككل».

واوضح النفيسي ان شركة مجموعة الزاد هي من أكبر موردي «الخط الكامل» للفنادق والمطاعم بالكويت، وكانت تأسست عام 1994 من قبل بعض مالكي فنادق الخمس نجوم، وهي تختص بتجارة المواد الغذائية الاستهلاكية، وتوزيع منتجات وتقديم خدمات الطعام المتميز، كما تتمتع بوكالات حصرية لعدد من ماركات الغذاء العالمية وبتقديم خدمات غذائية تغطي حاجات الفنادق وخدمات الطيران الأرضية، وتشمل كذلك فروعاً لخدمات السفر والسياحة، وباتت من أولى موزعي خدمات منتجات الأغذية من فئة المنتجات العالمية ذات الجودة في منطقة الخليج ككل.

الى ذلك، اوضحت شركة ليدرز جروب ان «هوريكا الكويت» يستمر بكسب ثقة اهم الشركات والجهات المعنية بالصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم حيث باتت جميعها تترقب موعد المعرض من عام لعام سواء للمشاركة كعارضين ورعاة وداعمين باعتباره اهم تجمع يتوافق مع اهداف هذه الشركات والمؤسسات فلتحقيق التطور والتقدم في السوق المحلي والملتقى الفريد من نوعه في الكويت».

