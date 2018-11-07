مال وأعمال

بدأ التسجيل الالكتروني بسباق بنك الكويت الوطني للمشي على موقعه الالكتروني المخصص NBKWalkathon.com وذلك لغاية يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018.

أما مقر السباق الخاص باستلام أرقام المتسابقين فسيفتح أبوابه ابتداء من يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 في مواقف الجزيرة الخضراء على شارع الخليج العربي . ويلتزم كل متسابق بارتداء رقم السباق الذي استلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية ليتسنّى لكل متسابق تتبُّع عدد خطواته خلال السباق الذي سيكون تحت اشراف حكّام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة.

وسيتم في نهاية السباق تتويج 100 من المتسابقين العشرة الأوائل من الفئات العشرة المشاركة من النساء والرجال بالاضافة الى السحب على سيارتي نيسان من مجموعة البابطين، الى جانب توزيع جوائز فورية ومسابقات تفاعلية مع الجمهور المشارك ومفاجآت وفعاليات مسلية اخرى.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي ان بنك الكويت الوطني قد أتم استعداداته للسباق الرابع والعشرين والمقرر انطلاقه في 8 ديسمبر المقبل. لقد بدأنا استقبال المسجلين على الموقع الالكتروني الخاص بالسباق، حيث يقوم المشترك بتعبئة بياناته الخاصة لتصله رسالة تؤكد بأن عملية التسجيل قد تمت.

وأضاف التركي بأن جميع المسجلين في السباق يتوجب عليهم استلام ارقامهم من مقر التسجيل الذي سيفتتح بتاريخ 29 نوفمبر الحالي في مقر التسجيل للسباق في مواقف الجزيرة الخضراء، وذلك بعد اقفال باب التسجيل الكترونياً، ليتسنى للمشاركين توزيع مواقعهم في السباق وفق الفئات العمرية العشرة لكل من النساء والرجال.

