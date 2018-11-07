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قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة الوطني للاستثمار أن شهر أكتوبر كان أسوأ شهر للأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي حيث تراجعت الأسواق العالمية في جميع أنحاء العالم لتصل إلى منطقة التصحيح في كثير من الحالات، وانخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية بنحو 9.7 في المئة في 29 أكتوبر قبل أن يعوض بعضاً من خسائره في آخر جلستي تداول من الشهر ليغلق على 7.6 في المئة. ومحت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة مكاسبها لهذا العام مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.9 في المئة و 5.1 في المئة على التوالي لشهر أكتوبر.

واضاف التقرير : بدأت الأسواق بالتراجع عندما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والتي قفزت من حوالي 3.0 في المئة إلى 3.18 في المئة في يوم واحد بعد صدور أرقام مؤشر مدير المشتريات للقطاع غير الصناعي التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 21 عامًا عند 61.6 في سبتمبر، مما عزز اعتقاد السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسة رفع سعر الفائدة التي قد تترجم إلى رفع اخر للفائدة قبل نهاية عام 2018 وما يصل إلى 3 ارتفاعات في عام 2019. وسجل إجمالي الناتج المحلي الأميركي للربع الثالث نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.5 في المئة من 4.2 في المئة للربع الثاني ولكن أعلى من التوقعات عند 3.3 في المئة. في حين تراجع مؤشر ماركيت لمديري المشتريات التصنيعي بشكل هامشي إلى 55.7 من 55.9 خلال الشهر بينما تقدم مؤشر مديري المشتريات للخدمات في أكتوبر إلى 54.8 مقارنة بـ54.7 لسبتمبر. ومن ناحية أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، مشيراً إلى أن التوترات التجارية بدأت تؤذي النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وتم تخفيض توقعات النمو للناتج المحلي العالمي بنسبة 0.2 في المئة إلى 3.7 في المئة لكل من 2018 و2019. وبقيت التوقعات دون تغيير بالنسبة للولايات المتحدة ومنطقة اليورو لعام 2018 ولكنها خُفضت بنسبة 0.20 في المئة لكل من الولايات المتحدة والصين في عام 2019. وكانت الأسواق الناشئة والدول الأوروبية النامية بما في ذلك تركيا من أكثر المناطق التي تم تخفيض توقعات النمو فيها.

هذه التطورات لم تساعد الأسواق الأوروبية حيث انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 5.63 في المئة خلال الشهر، لتصبح خسائره السنوية 7.08 في المئة. وحذت الأسواق في فرنسا وألمانيا حذو الأسواق العالمية حيث انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 6.53 في المئة ومؤشرCAC40 الفرنسي بنسبة 7.28 في المئة. وبهذا يكون المؤشر الفرنسي متراجعاً بحوالي 4.12% منذ بداية العام بعد أن كان قد سجل عائدا بلغ 3.41 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة خلال الشهر ولكنه أكد على انهاء خطط التحفيز النقدي بحلول نهاية العام وعدل برنامج شراء الأصول إلى 15 مليار يورو شهرياً حتى نهاية 2018. وبقيت ثقة المستهلك ضعيفة عند -2.7 مقارنة بـ -2.9 في نهاية الشهر السابق، في حين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت قد ترجعا إلى 52 و53.3 مقابل 53.2 و54.7 للشهر السابق.

وفي المملكة المتحدة، أغلق مؤشر FTSE 100 شهر أكتوبر منخفضًا بنسبة 5.09 في المئة لتصل خسائره لهذا العام إلى 7.28 في المئة بسبب الاضطرابات في الأسواق الدولية واستمرار تعثر مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. واصل مؤشر Gfk لثقة المستهلك انخفاضه ليصل إلى -10 في أكتوبر مقارنة بـ -9 في سبتمبر. هذا وأبقى بنك انجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75 في المئة للمرة الثانية على التوالي بعد أن رفعت أسعار الفائدة في أغسطس الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت إلى 51.1 لشهر أكتوبر مقارنة بـ 53.8 لشهر سبتمبر.

وبعد تسجيله ارتفاعاً شهرياً بنسبة 5.5 في المئة في سبتمبر، عكس مؤشر Nikkei 225 الياباني مساره منخفضاً بنسبة 9.12 في المئة في أكتوبر ومسجلاً خسارة بنسبة 3.71 في المئة للأشهر العشرة الأولى من عام 2018. وارتفع مؤشر NIKKEI لمديري المشتريات التصنيعي على أساس أولي ليسجل في أكتوبر 53.1 مرتفعا من 52.5 في سبتمبر، في حين انخفض معدل البطالة إلى 2.3 في المئة من 2.4 في المئة.

