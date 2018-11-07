مال وأعمال

قدرت شركة «بيمكو» لإدارة العقارات المتكاملة حجم سوق إدارة المرافق والعقارات بمفهومه الواسع والذي يشمل المباني الحكومية المختلفة والعقارات الخاصة المتنوعة والموزعة على مختلف الأنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد عن 50 مليار دولار لعام 2018. وأوضحت سهى الشايب مدير تطوير الأعمال في الشركة أن قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي حقق معدلات نمو هائلة في السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، نتج عن التطور السريع للعقارات والبنية التحتية المتطورة مثل المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية. وتوقعت الشايب أن يتواصل نمو سوق إدارة المرافق والعقارات في المنطقة خلال الفترة المقبلة مع استمرار النمو في الطلب على هذا النوع من الخدمات مدفوعة بتواصل فورة البناء والإعمار والمشروعات الإنشائية في جميع دول المنطقة. وفي هذا السياق كشفت الشايب عن عزم شركة «بيمكو» لإدارة العقارات المتكاملة مواصلة تنفيذ خطتها للتوسع الإقليمي في المنطقة ولاسيما الأسواق الناشطة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وشمال أفريقيا، التي تشير التقارير الدولية إلى أنها ستواصل النمو على صعيد المشروعات العقارية بشكل عام والمراكز التجارية المتخصصة بشكل خاص خلال السنوات المقبلة. وأوضحت الشايب أن قرار تعزيز برامج التوسع جاء بعدما تمكنت «بيمكو» من الوصول إلى مستويات عالية في تقديم خدماتها النوعية في مجالات الاستشارات والتسويق والتأجير والإدارة بما يشمل الرقابة والأمن والسلامة والصيانة والنظافة وغيرها لعدد كبير من العملاء. وأضافت أن بيمكو تقدم خدمات التسويق والتأجير وكل الخدمات الفرعية ذات الصلة بما فيها متابعة أعمال التسويق والترويج والتأجير، التي تقدمها الشركة للعقارات المختلفة وخصوصا التجارية وفق مفهوم حديث ومهني يراعي متطلبات الملاك والمستأجرين وكذلك الزوار من مختلف الشرائح والفئات. وشددت الشايب على أن بيمكو ومن خلال خبرتها ومهارتها في إدارة وتشغيل وتأجير المشروعات العقارية بأنواعها السكنية والاستثمارية والسياحية والتجارية تمكنت خلال سنوات قليلة من إدارة نحو 20 مشروعا مساحات تأجيريه تتجاوز 180 ألف متر مربع موزعة على نحو 1600 وحدة تأجيريه مختلفة ومتنوعة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.2 مليار دولار.

