مال وأعمال

أعلن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، شركة إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية تتخذ من الكويت مقراً لها وتتواجد في أسواق المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأول من العام 2018 المنتهي في 30 سبتمبر 2018 محققاً 4.7 ملايين دينار (15.6مليون دولار ) أرباحا صافية مقارنة مع 3.5 ملايين دينار (11.6 مليون دولار ) وإجمالي إيرادات 11.3 مليون دينار (37.4 مليون دولار ). أما الإيرادات من الرسوم والعمولات، فقد بلغت 7.1 ملايين دينار (23.4 مليون دولار) ما يمثل 62 في المئة من إجمالي الإيرادات. وحققت إدارة الأصول إيرادات بلغت 7.3 ملايين دينار (23.9 مليون دولار) فيما بلغ اجمالي والأصول المدارة لصالح العملاء 880 مليون دينار (2.9 مليار دولار ). وخلال هذه الفترة، تمكن فريق إدارة أصول الملكية الخاصة من التخارج بنجاح من ثلاث شركات وتم توزيع حوالي 100 مليون دولار على العملاء المستثمرين في صندوق «جلوبل للاستحواذ الكامل» وصندوق «جي أم أف آي». ويعمل الفريق حالياً على تخارجات أخرى. وقام فريق إدارة الأصول العقارية بتوسيع وتنويع محفظته العقارية لتشمل غرب أوروبا من خلال الاستحواذ على عقار في قطاع الخدمات اللوجستية. كما أنهى الفريق بنجاح التخارج من أول عقار تم تملكه ضمن برنامج الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة في سبتمبر 2015 والمؤجر إلى شركة خدمات الملاحة الجوية الوطنية محققاً إجمالي عوائد للعملاء بنسبة 23.1 في المئة، أي بمعدل عائد داخلي 10.3 في المئة سنوياً خلال فترة الاستثمار متضمنة التوزيعات النقدية التي حصل عليها العملاء 9.3 في المئة سنوياً.

أما فريق إدارة أصول الحالات الخاصة، فقد أبرم اتفاقية لإدارة محفظة أصول بقيمة 90 مليون دولار أميركي لمجموعة إقليمية بهدف تعزيز قيمتها والتخارج من مكوناتها بما يضمن تحقيق العائد الأمثل تماشياً مع الأهداف والخطة الاستراتيجية المتفق عليها مع العميل. وواصلت إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق أداء تنافسي، وتفوق أداء الصناديق المدارة على أداء مؤشرات القياس لتكون من بين أفضل الصناديق أداء. وقد حصل الفريق على تقدير إحدى الجهات الرائدة التي تراقب أداء قطاع إدارة الأصول في المنطقة وحصل على جائزتي «أفضل مدير أصول في الكويت» و «أفضل صندوق أسهم في السعودية». كما تم اختيار صندوق جلوبل المأمون كأفضل صندوق يستثمر في الأسهم الكويتية على مدى 5 و 10 سنوات من قبل ليبر رويترز وكان من بين أفضل صناديق الأسهم الكويتية أداءً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 محققاً 10.6 في المئة مقارنة مع 6.6 في المئة للمؤشر. أما الاستثمارات المصرفية، فحققت إيرادات بلغت 0.44 مليون دينار كويتي (1.5 مليون دولار) من ثلاث صفقات اندماج واستحواذ في القطاعين المالي والتصنيع وجار العمل على عدد من الصفقات الأخرى.

