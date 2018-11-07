آخر النهار

كشفت الفنانة هنا شيحة، في حوار صحفي لها ، موعد زفافها على الفنان أحمد فلوكس، قائلة: «إنّ حفل زفافها سيكون في نهاية شهر نوفمبر الحالي»، وذلك بعد أن ينتهيا من تجهيز عش الزوجية الذي سيكون في مدينة 6 أكتوبر.

كما كشفت عن عمل سينمائي سيجمعها بزوجها، وقالت إنّ الاتّفاق على الفيلم كان منذ نحو 6 أشهر، ولكن لم يتمّ تحديد اسم الفيلم بعد أو فريق العمل.

جدير بالذكر أن هنا شيحة احتفلت بعقد قرانها على أحمد فلوكس بعد تعارفهما خلال العمل سويا في مسلسل «نصيبي وقسمتك 2»، وتطورت علاقتهما بعدها حتى الاحتفال بالزواج في أجواء عائلية يوم 20 أكتوبر الحالي، رغم الكثير من تصريحات النفي التي أطلقها الثنائي قبلها.

