آخر النهار

برعاية د. رية بنت قيس آل سعيد احتفلت صحار إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة بيوم المرأة العمانية وتضمنت الاحتفائية مؤتمرًا عن الدور الاقتصادي للمرأة العمانية عبر التحولات العالمية، إضافة إلى تكريم مجموعة من الشخصيات.

وأكدت الإعلامية العمانية زينب السعدي الرئيسة التنفيذية للاحتفالية أن يوم المرأة العمانية هو يوم مجيد في تاريخ السلطنة.

وعن نجاح الاحتفالية قالت: لكل فعالية نتائجها التي ترضي البعض ولا ترضي الآخر، ولكننا وضعنا في الاعتبار أن لكل مجتهد نصيباً، ونحن اجتهدنا، ويكفينا أننا استطعنا تحقيق المؤتمر في الفترة الصباحية، والاحتفالية في الفترة المسائية، بشكل مُرضٍ لنا.

كما عبر الشيخ أحمد بن خلفان الغفيلي عضو مجلس الدولة، أحد الشخصيات المجتمعية الفاعلة في محافظة شمال الباطنة عن سعادته بهذا الحدث وقال : لدينا مهمة كبيرة، وهي دعم شريحة الشباب التي تتوق إلى خدمة المجتمع، عن طريق فعاليات ذات مضامين مفيدة ونوعية، وكانت الندوة فكرة جميلة، والاحتفاء بالمرأة العمانية ضروري، ودورها في المجتمع مؤثر منذ القدم، كما أن دورها الحالي والمستقبلي من صميم التنمية المباركة التي يقودها جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه.

ورأى خالد الشبلي نائب الرئيس التنفيذي للاحتفالية أن الكفاح من أجل تقديم شيء للمجتمع يمر بصعوبات ومطبات مختلفة، مشيدًا بالجهود التي بذلت لنجاح المؤتمر والفعالية المسائية.

وأشاد الإعلامي سعيد المعمري رئيس برنامج المؤتمر الاقتصادي المجتمعي بحضور الشخصيات النسائية المؤثرة في البيئة العمانية والخليجية والعربية..

وشهد المؤتمر تكريم الشخصيات الفنية والإعلامية في مقدمتهم راعية المؤتمر الفنانة زينب العسكري والاعلامية حليمة بولند والاعلامية د.كلثم الزدجالي، د. منى محفوظ والفنان محمد نور والإعلامية عائشة عبدالرحمن والصحافي إبراهيم حسن.

