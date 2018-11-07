آخر النهار

يفتتح مهرجان أجيال السينمائي، الاحتفال السينمائي السنوي من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، دورته السادسة بالعرض الأول في الشرق الأوسط للفيلم الوثائقي الملهم المقتبس عن قصة حقيقية «ملاعب الحرية». ويشكل الفيلم انطلاقة مميزة للمهرجان الذي يستمر من 28 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر في الحي الثقافي كتارا في الدوحة، ويعرض مجموعة من الأفلام من مختلف أرجاء العالم ليسلط الضوء على قيم الشجاعة والنبل والتضامن.

فيلم «ملاعب الحرية» للمخرجة نزيهة عريبي حاصل على دعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام ويحكي قصة الأمل والتضحية في بلد تعد الأحلام فيه ضرباً من الترف. يتتبع الفيلم مسيرة ثلاث سيدات وجهودهن لتشكيل فريق في ليبيا ما بعد الثورة، وفي وقت تنزلق فيه البلاد نحو حرب أهلية.

وصرّحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومدير مهرجان أجيال السينمائي: «يفتتح مهرجان أجيال السينمائي دورته السادسة بعرض فيلم ملهم يظهر قيم الشجاعة والإصرار والعزيمة للنساء وخصوصاً العربيات منهن. ويعد الفيلم مرآة حقيقية لفكرة المهرجان هذا العام حيث يركز على القصص العالمية للناس والمجتمعات التي تتخطى الحدود وتشكل مصدر إلهام لكل العالم».

وأضافت: «يأتي فيلم «ملاعب الحرية» في وقت تبرز فيه أصوات النساء في العالم ويزداد الاهتمام بقضاياهن المحقة. وإلى جانب تسليط الضوء على أهمية تمكين النساء، يشكل الفيلم نافذة مهمة تطل على منطقتنا وشعبنا خصوصاً النساء اللواتي يسعين بكل ثقة وإرادة لتحقيق أحلامهن وتطلعاتهن.

ويعتبر توقيت الفيلم مثالياً في أجيال كونه يعد تمثيلاً رمزياً للعام الذي تسلمت فيه قطر شعلة كأس العالم من روسيا وهو الحلم الذي طالما تطلعت إليه بلدنا ومنطقتنا.

وسيواصل مهرجان أجيال وبكل فخر تعزيز قيم الشجاعة من خلال برمجته وفعالياته وأفلامه القصيرة والطويلة والوثائقية التي تأسر العقول والقلوب وتشكل إلهاماً للناس من جميع الأعمار لتدفعهم إلى التفكير العميق والقيام بالمبادرات والسعي نحو التغيير الإيجابي الفعلي».

صُوّر فيلم «ملاعب الحرية» على مدار خمس سنوات، ويسرد قصة سيدات يواجهن بكل عزم، تحديات هائلة كان يتوجّب عليهن تطويعها لتحقيق حلمهن في ممارسة كرة القدم لأجل بلدهن. وكافح الفريق لكسب دعم وتقدير المجتمع، وكذلك الحق في اللعب، في ظل معارضة شرائح من المجتمع لطموحات السيدات. ونرى من خلال أعين هؤلاء الناشطات واقع بلد في مرحلة انتقالية تصطدم خلالها حكايات الأفراد في الشغف والطموحات بواقع التاريخ.

وسيعرض مهرجان أجيال مجموعة من الأفلام السينمائية المشوقة في قسم العروض الخاصة تظهر القدرات الكبيرة واللامحدودة للأفلام حيث تبرز مفاهيم ورؤى جديدة وتحتفي بالثقافة وتلهم الناس من كافة المستويات والقدرات.

