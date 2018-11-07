آخر النهار

يعتبر يوم الثلاثاء السادس من نوفمبر الحالي، يوماً من الأيام البالغة الأهمية في تاريخ وزارة الإعلام، حين استطاعت هذه الوزارة، وبجميع القطاعات أن نكون بقدر المسؤولية، والتحديات الجسام، مع الظروف المناخية الصعبة، والأمطار العزيزة التي مرت بالكويت الغالية على مدى ثلاثة أيام متواصلة.

لقد استطاعت وزارة الإعلام، وعبر جملة قنواتها التلفزيونية والإذاعية، أن تكون وسط الحدث ومتابعة حقيقية لجميع الظروف والمعطيات وأيضاً البيانات الرسمية والمتابعة الدقيقة لجميع الاحداثيات التي عاشتها الكويت على الصعيد الرسمي على وجه الخصوص.

إن هكذا حضور وهكذا لياقة، ما كان له أن يتحقق لولا التوجهات من لدن قيادات الإعلام، وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم وبقية القيادات كل في موقعه ودوره.

وهكذا إنجاز، وهكذا حضور جدير بكل مفردات الإشادة والتقدير، وحري بأن نتوقف أمامه وبكثير من الموضوعية والاحترافية العالية، لأننا أمام فريق عمل تحرك بلياقة عاليةلاستيعاب التجربة والتعامل معها بعمق.. وشفافية.. واحترافية إعلامية تحترم المشاهد والمتابع.

نعلم جيداً، بأن هنالك كوادر راحت تواصل العمل على مدى الأربع والعشرين ساعة،كل حسب موقعه ومسؤولياته.

لكل هؤلاء نقول.. شكراً وكفيتم ووفيتم.. وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي.

