إضاءات

أعلنت الفنانة نهال عنبر عن أنها تستعد حالياً للاشتراك في بطولة فيلم جديد.. حيث تقوم حاليا بقراءة السيناريو الخاص به.. مشيرة إلى أنها ستجسد في مشاركتها فيه دور «فلاحة».

قالت نهال: إنها في انتظار عرض مسلسلها الجديد بعنوان «الوتر» الذي يبدأ عرضه نهاية الأسبوع المقبل بعدة قنوات فضائية، وتجسد فيه دور الأم التي تربي أولادها. وتساند ابنها في جميع أموره الحياتية، حيث تلعب شخصية الأم المصرية الأصيلة، ويشارك في بطولته كل من نورهان وأحمد بيرو منتج المسلسل.

من ناحية أخرى قالت نهال عنبر إنها تواصل تقديم برنامجها التلفزيوني بعنوان «كلام ستات» بإحدى القنوات الخاصة مع كل من المذيعة شريهان أبوالحسن والفنانة هيدي كرم وندى رحمي.

أشارت إلى أن البرنامج يتناول كل ما يخص الأسرة اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً دون الخروج على المألوف. وعن كواليس ما يحدث أثناء تقديم حلقات البرنامج.. قالت إنها لا تستطيع التوقف عن الضحك لما يبدر من ندى رحمي، حتى اتفقنا أنه إذا ما بدأت ندى تثير ضحكي أقول لها: يا زوزو! وعن وجه الخلاف بين برنامج «نفسنة» وهذا البرنامج.. قالت إن هذا البرنامج له طابع خاص وهو برنامج أسري عائلي، ويتناول علاقة الزوج بزوجته وأولاده ومشاكل الأسرة. عن تقييمها لهذه التجربة.. قالت نهال عنبر: هذه التجربة أعجبتني لأنني أحس انني وسط عائلتي ووسط الناس.. كما انني سعيدة بتجاوب الناس معنا.. والحمد لله البرنامج له صدى كبير مع الناس. ونحن نرى هذا على «الواتس» والتليفون والاتصالات التي أتلقاها.

وعن تكرارها للتجربة.. قالت: على فكرة أنا عقدي مع القناة لمدة ثلاث سنوات.. وبعد هذه المدة يحلها ربنا سبحانه وتعالى.. مشيرة إلى أنها أحبت التجربة. وعموماً بعد الثلاث سنوات سأقرر سواء أقدم برامجاً أم لا. وعن كونها مذيعة ببرنامج هل سيؤثر ذلك على التمثيل؟.. قالت نهال عنبر: احنا بنصور البرنامج 3 مرات في الأسبوع، وهذا وقت مريح ومعقول لا يمنعنا عن تصوير الأعمال الفنية التي نشارك فيها.

